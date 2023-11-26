Demans hastası ünlü aktör Bruce Willis’in son hali

Geçtiğimiz yıl çeşitli sağlık problemleri yaşayan ve önce afazi sonra da demans teşhisi konan ünlü aktör Bruce Willis'in Şükran Günü'nde çekilmiş özel anları yayınlandı.

Sozcu.com.tr

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Aldığı afazi ve demans teşhisleriyle hayranlarını üzen ve kariyerine son veren ABD'li oyuncu Bruce Willis’in (68) 32 yaşındaki kızı Scout, aktörün elini tutarken çekilmiş samimi bir videosunu paylaştı.

Scout’un Şükran Günü görüntüleri, “Mavi Ay”ın yaratıcısı Glenn Gordon Caron’un, bu yılın başlarında frontotemporal demans teşhisi sonrasında Willis’in “sözlü iletişim kurmakta zorlandığını” açıklamasının ardından geldi.

Hollywood yıldızı şu anda kendisine Mart 2022'de teşhis konulan nörodejeneratif bir hastalık olan frontotemporal demansla mücadele ediyor.

“Mavi Ay”da birlikte çalıştığı yönetmen Caron, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada hayranlarına Willis'in sağlık sorunlarına rağmen “hala Bruce” olduğuna dair güvence verdi.

Willis'i “her ay” ziyaret etmeye çalışan Caron, “Onunla birlikteyken onun Bruce olduğunu biliyorsunuz ve orada olduğu için minnettarsınız ama ‘yaşama sevinci' artık yok.” şeklinde konuştu.

Ünlü yönetmen, Willis'in, ailesiyle bir arada olduğunu ve yıldızın hayatında kalmak için çok çabaladığını da ekledi.

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