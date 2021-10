Disney’den Marvel filmlerine erteleme kararı

Disney, Marvel Sinematik Evreni filmlerinin vizyon tarihlerini değiştirdi. Marvel'ın 2022 filmlerinin vizyon tarihlerindeki değişiklikler Marvel Sinematik Evreni'nde adeta domino etkisi yarattı.

Sozcu.com.tr

Disney’in 2022 için hazırlanan tüm MCU (Marvel Sinematik Evreni) filmleri için erteleme kararı geldi. Erteleme kararı hemen hemen tüm filmleri etkiliyor.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ın 25 Mart’ta vizyona girmesi beklenirken, Thor: Love and Thunder’ın vizyon tarihi olan 6 Mayıs’ta vizyona gireceği belirtildi. Bir sonraki Thor filmi 8 Temmuz’da vizyona girecek, Kara Panter: Wakanda Forever ise 11 Kasım’da beyazperdede olacak. Indiana Jones filmi ise 11 ay ertelendi. Harrison Ford’un ikonik arkeolog olarak beşinci görevi için ise 30 Haziran 2023 belirlendi.

Pek çok filmin vizyon tarihleri değişikliğe uğrasa da Disney, Avatar 2’nin çıkış tarihini değiştirmedi. Filmin 16 Aralık 2022’de izleyici ile buluşması bekleniyor.

Avatar 2 gibi, Eternals ve Spider Man: No Way Home’un vizyon tarihleri için de herhangi bir değişiklik yapılmadı.

