Fatih’in 542 yıllık madalyonu İstanbul’a geliyor

Fatih Sultan Mehmet'in 542 yıl önce poz vererek yaptırdığı Costanzo da Ferrara madalyonu İstanbul'a geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçen ekim ayında açık artırmada satın aldığı madalyonun üzerinde 'Osmanoğlu ve Bizans İmparatoru' ibaresi yer alıyor.

Sozcu.com.tr

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Londra’da geçen ekim ayında Christie’s Müzayede Evi’nde İtalyan sanatçı Costanzo da Ferrara’ın 1481’de yaptığı Fatih Sultan Mehmet madalyonu açık artırmayla 38 bin sterline satılmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından “Bu kıymetli madalyon evine dönüyor” paylaşımı ile Constanza de Ferrara’nın 1464-1475 yılları arasında İstanbul’da Fatih’i bizzat görerek tasarladığı eserin İBB tarafından satın alındığını duyurmuştu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da madalyonu teslim almak üzere 24 Ocak’ta Londra’ya gitti.

“TESLİM ALDIK, İSTANBUL’A GETİRİYORUZ”

Polat, Twitter hesabından “10 defa soruşturmadan geçtiğimiz Fatih Sultan Mehmet tablosunu soruşturmaya devam ede dursunlar, Bellini, Ferrara, Giovanni’in yaptığı 3 madalyonu ve portresi Victoria and Albert Museum’da baş köşede sergileniyor. Biz Ferrara madalyonunu da İstanbulumuza getirmek üzere Londra’dayız” paylaşımında bulundu.

Madalyonun fotoğrafını da paylaşan Polat “Teslim aldık, İstanbul’a getiriyoruz… 542 yıl önce Fatih Sultan Mehmet’in poz vererek yaptırdığı Costanzo da Ferrara madalyonu artık İBB’nin, dolayısı ile Türkiye’nin, hepimizin… Güzelliklerde birleşen ülkemize hayırlı olsun” dedi.

542 yıllık madalyon Haliç’te açılacak İstanbul Sanat Müzesi’nde Türkiye’ye kazandırılan Fatih portresi ile sergilenecek.

BİZZAT GÖREREK TASARLADI

Fatih’in talebi üzerinde Napoli kralı tarafından İstanbul’a gönderilen Rönesans döneminin ünlü sanatçılarından Constanzo da Ferrara, Fatih’in madalyonunu hazırlamak için 1464-1475 yılları arasında İstanbul’a gelerek Fatih’i bizzat görüp, madalyonun üzerinde kullanılacak çizimi yaptı. Sanatçı, Fatih’in ölümüne kadar da İstanbul’da kaldı.

Madalyonun ön yüzünde Latince ‘Bizans İmparatoru Osmanoğlu Sultan Muhammed 1481’, arka yüzünde de ‘Asya’nın Ve Yunanistan’ın Hükümdarı Muhammed’in At Üzerinde Seferde Portresi’ yazılı.