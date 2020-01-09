Gülsin Onay’dan Ataşehir’de piyano resitali

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ataşehir Belediyesi Uluslararası Klasik Müzik Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü sanatçı Gülsin Onay, piyanosunun tuşlarına bu kez de Ataşehirli sanatseverler için bastı.

MSKM sahnesinde ilk olarak Ludwig van Beethoven'in “Sonata Pathetique” adıyla bilinen 8. Piyano Sonatı'nı seslendiren sanatçı uzun süre sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Gülsin Onay, konserin ikinci bölümünde Ludwig van Beethoven tarafından bestelenen solo piyano eseri ‘Andante Favori’ deyi çaldı. Konser öncesinde Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı oyuncuları ve teknik kadrosu Sanatçı Gülsin Onay'a sürpriz yaptı.

“SPOR VE MÜZİK BİRBİRLERİNE ÇOK BENZİYOR”



Kadın Futbolcular ligin ilk yarısının bitimine bir hafta kala yoğun antrenman temposuna kısa bir ara verip klasik müzik dinleme fırsatı buldu.

Kendisini dinlemeye gelen futbolcularla tanışan ve onlarla sohbet eden Onay, “Spor ve müzik aslında birbirlerine çok benziyor. Spordaki beden hâkimiyeti, bedenimize, beynimize söz geçirmemiz müzikte de var. Performans sergileyen bir sanatçının üç ayrı görev yaptığını biliyoruz. Entelektüel, sportif ve duygusallığın aynı anda olması gerekiyor. Bu sporcularda da aynı şekilde bulunuyor. Duygu kısım elbette ki biz de daha fazla. Her ne işi yaparsanız yapın bu üç unsur çok önemli” dedi.(İHA)