Haftanın Kitapları

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Yalnızlığa sığınma

Ercan Akarsu'dan Bir Yalnızlık Meselesi. Kitabın temasını sevmenin günah olduğu bir dünyada, yalnızlığına sığınan bir adamın, tek bir ruhla baş edemeyen insanları sorgulaması oluşturuyor. Toplum baskılarının hüküm sürdüğü bir ortamda, kalbi kabul edilemeyen bir aşka tutulan Tuna'nın ortak hisleri paylaştığı milyonlarca kader arkadaşına iç döküşüyle başlıyor hikâye. (Lukka Kitap)



Köy görmek ister

Üstün Dökmen'den Köy Gezisi. Duru ile Doruk bir köy görmek istediler. Ailece Burhan Dede ve Nurten Nine'nin yaşadığı köyü ziyaret etmeye karar verdiler. Bakalım orada kimlerle karşılaşacaklar? (Remzi Kitapevi)



Çok şaşıracaksınız

John Lloyd , John Mitchinson'dan Cahillikler Kitabı 2/ Bilmediklerimiz ve Yanlış Bildiklerimiz. Harry Houdini nasıl öldü? Bir Mormon kaç kişiyle evlenebilir? Hangisi daha tüylü: İnsan mı, şempanze mi? Tarih, bilim, edebiyat, coğrafya ve spordan tıbba kadar pek çok alanda, doğru bildiklerinizin yanlış olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. (Alfa Yayıncılık)



Sanata değer

Mavisel Yener'den Atatürk’ün Hayvan Sevgisi. M. Kemal'in ailesini, kitapsever, hayvan sever, doğa sever yanını, sanata verdiği önemi, barışçıl, merhametli, şakacı kişiliğinin kanıtlarını okumak ister misiniz? O halde açın kitabın kapısını, buyurun içeri… (Bilgi Yayınevi)



Yalnız değilsiniz

Eugene Schoulgin'den Bir Başka Dünyadan. Kitaptaki, “Bizim için sarsıcı, evet, ürkütücü, korkunç görünen olaylar bu insanların günlük yaşamıydı. Çok yakında sizden ayrılacağız, ama yeni bir bilgi götürüyoruz yanımızda. Yalnız değilsiniz” sözleri ise evrensel bir duygudaşlığın umut kıvılcımını tutuşturuyor. (Can Yayınları)

Kişisel gelişim

Merve Öztürk'ten Yeni Bir Ben. Hayat mucizelerle doludur. Onları görmezden gelmek, güvenli alanlarınızda ufacık bir dünyada içten içe arzu etmediğiniz bir kısır döngünün içinde olmak da sizin kendi seçiminizdir. Bu kitap arzu ettiğin yaşama ve başarıya seni bir adım daha yaklaştıracak bir kişisel gelişim kitabıdır. (Destek Yayınları)



Aşkla yazılmış tüyolar

Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu'ndan Sen Sus! Stilin Konuşsun! Kitap, modaya, senden yeni bir sen yaratmaya, güzelliği kendinde aramaya, doğru stili bulmaya dair, başrolünde aşkın olduğu çok katmanlı bir roman; kusursuz bir moda, stil ve güzellik rehberi. Stilini bugün değiştirip yepyeni bir sen yaratmaya var mısın? Yazar, senden yeni bir sen yaratmanın aşkla yazılmış tüyolarını kulağına fısıldıyor! (DEX Yayınları)



Senin kadar

Kaan Sabancı'dan Belki de Dönecektim. Senin kadar eksik, Sen kadar eksilmişim, Senin kadar yaz, Senin kadar kışım. (Doğan Kitap)



Toplumsal ayaklanma

Hans Fallada'dan Köylüler Kodamanlar ve Bombalar. Roman, Büyük Buhran döneminde iyice yükselen vergilerin ateşlediği bir toplumsal ayaklanmayı ve bu durumu kullanan siyasi komployu konu alıyor. (Everest Yayınları)



Büyülü dünya

Mavisel Yener'den Patlamış Mısır Sevenler Sinemaya Koşsun. Sürükleyici, eğlenceli dilinden şiirli bir masal. Filmde oynamak isteyen Can oğlan kendini beyaz perdenin büyülü dünyasında bulur. Filme emek veren herkesle tanışır. Yedi kitaptan oluşan diziyi Esra Uygun resimledi. (Hep Kitap)



Tepeden başlanmaz

Eyüp Emre Artunay'dan Karanlığı Kucakladım. Atilla'nın belinde rahmetli babasından kalan Sig Sauer, arkasında pişmanlıkları ve aklında ise güzel bir kadın vardır. Kimse tepeden başlayamaz. Herkes en dipten, arkasında kanlı adımlar bırakarak, aheste aheste tırmanır yukarıya. Bir çeşit yarış gibidir aslında. (Mona Kitap)



Rehber bir kitap

Ümit Meriç'ten Türkiye Kanatlarınızın Altında. Yazar, 70'li yıllardan günümüze Türkiye'nin toplumsal değişimini eleştirel bir gözle değerlendiriyor. Kitap, İstanbul'un insan manzaralarından, sosyal bilimlerin Türkiye açısından değerlendirilmesine kadar uzun bir yolu bir solukta kat edeceğiniz rehber bir kitap niteliğinde. (Kapı Yayınları)



Issızlık, beyazlık, boşluk..

Haydar Ergülen'den İnce Tren. “Boş garlar, kuzey filmlerini andırır. Belki duygusunda vardır kuzey, ıssızlık, yalnızlık, kar, beyazlık, boşluk… Tren oysa yalnız garları değil, ovaları en çok da, bozkırları ve karın adeta bir heykel durumu aldığı zamanları, kentleri, yolları doldurur.” (Kırmızı Kedi Yayınları)

Aslında çok farklı

Üstün Dökmen'den Hangisi Doğru. Benzer görünen bazı şeyler aslında çok farklıdır. Bazıları ise farklı görünse de aslında benzerdir. Doruk tüm bunları ablası Doğa'nın yardımıyla keşfediyor. (Remzi Kitapevi)



Ciddi kırılmalar

Bülent Bakar'dan 2. Meşrutiyet’ten Mütareke Dönemi’ne Türkiye. Osmanlı Devleti'nin büyük savaşlar verdiği bu yıllar ve ardından gelen mütareke süreci ciddi askeri-siyasi kırılmaların ve önemli sosyal olayların yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemin sonunda Türk Milleti kaderini eline alacak ve bu yıkıntının içinden yeni bir Türk Devleti çıkarmayı başaracaktır. (Tarihçi Kitabevi)



Başvuru kitabı

Hanzade Servi'den Karamel Kokulu Öykü Okulu. Yazmaya heves edip bir türlü nereden başlayacağına karar veremeyen 9 yaş ve üzeri okurların yolunu ışıtacak bu renkli başvuru kitabı, çeşitli ipuçları ve eğlenceli alıştırmalar eşliğinde, öykü yazmaya dair zihinlerdeki bütün sorulara açıklık getiriyor. (Tudem Yayınları)



Aşk ve özgürlük üzerine

Giorgio Bassani'den Surların İçinde-Beş Ferrara Öyküsü. Çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği, faşizmin koyu perdesi altında bütün halkın simgesi olarak yükselen Ferrara'yı mekân olarak kullandığı bu öykülerinde yazar, çağının meselelerini bireylerin hayatları üzerinden anlattı. (Yapı Kredi Yayınları)



Büyülü bir yolculuk

Selim Temo'dan Horasan Kürtleri. Kitap, Almanca, Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Kürtçe, Rusça ve Türkçe kaynakları bir araya getiriyor. Aramî, Kiril ve Latin harfleriyle yazılmış metinleri buluşturuyor. Yazardan okunaklı bir şerh, büyülü bir yolculuk. (Alfa Yayınları)



Güçlü bir hikâye

Aşkın Güngör'den Düşler Diyarı. Kemerlerinizi bağlayın!.. Çalınan gülücüklerin peşine düşeceğiz. İyilikle kötülüğün savaştığı, serüven dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk bizi Düşler Diyarı'na götürecek!.. Zihinlerimizde bir film karesi gibi canlanacak güçlü bir hikâyeye… (Bilgi Yayınevi)



Savrulan insanlar

Bahar Aslan'dan Bakü Defteri. Yazar kitabında, yine sınırları aşan, umutlarının, özlemlerinin, düşlerinin peşinden farklı coğrafyalara giden, savrulan insanların öykülerini anlatıyor. Dünyamızın bugün yaşadığı göç dalgalarının, yurt arayışının içimizde nelere dokunduğunu son derece duru bir Türkçeyle aktarıyor. (Can Yayınları)



Baş kahraman sizsiniz

Berrak Yurdakul'dan Senin Hakkında Yedi Şey Düşündüm. Bu kitabın baş kahramanı daima korku ve kaygı içinde yaşayan, hata yapıp durmaktan yorulmuş, zihninin içinde sürekli konuşan sesin esiri olmuş, kendine tapmak ve kendinden nefret etmek arasında gidip gelen bir insan. Bu kitabın baş kahramanı sizsiniz. (Destek Yayınları)



Modern kurgu

Drew Magary'dan Büyülü Yol… Baştan sona komik ve duygusal anlamda sürükleyici olan, klasik halk masallarından olduğu kadar bilgisayar oyunlarından da esinlenerek kaleme aldığı bu romanı, modern kurgu türüne dikkat çekici ve benzersiz bir katkı yapıyor.. (Doğan Kitap)



Hayalleri çalmak

Göknur Birincioğlu'ndan Bazı Hayaller Suya Düşmez. Düş hırsızları bunlar; işleri güçleri el emeği göz nuru, nakış nakış, ince ince işlediğim hayallerimi çalmak! Yok, ben ne yapıp edip önlemimi almalıyım mutlaka, bir daha cesaret edememeliler ne hayallerimi ne kalbimi çalmaya… (Hep Kitap)

Toplumsal cinsiyet eleştirileri

Erhan Bener'den Hınzır Kız. Ölümün eşiğinden dönmüş genç bir kadınla bir emekli valinin aşkı yavaş yavaş örülürken, toplumsal ve siyasi baskılarla boğulan bireyin portresi çizilir. Kitap kadın kahraman üzerinden yapılan toplumsal cinsiyet eleştirileriyle dikkat çekerken; Sivas Katliamı, dönemin Kürt politikası ve 12 Eylül hakkındaki tespitlerle de ülke tarihine ışık tutar. (Everest Yayınları)



Vicdan azabı

Deniz Erten'den Misafir-İm/N/İşaret IV. “Eğer günahlarından ders çıkarıp onları ‘iyiliğe' dönüştürmeyi, hissettiğin pişmanlık ve vicdan azabının yangınında ruhunu güzelleştirme arzusu ile tekâmülünü gerçekleştirmeyi başarabilirsen, işte o zaman kişiye ‘günahkâr' denilmesinin arkasındaki ‘gizli Rahmet'i de anlarsın.” (Mona Kitap)



Ayrılıyorum

Duygu Kankaytsın'dan Rağmen. Sığmıyorum, haziran hızıyla gidiyorum. Vardığım her yere kar yağıyor. Benden yorgun savaş. Ayaklarım kesiliyor yerden. Ayrılıyorum aranızdan, sonunda dışınızdayım. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Başvuru kaynağı

Mavisel Yener ile Masal Atölyesi. Usta yazar Mavisel Yener’in yeni kitabı, geçmişten günümüze, kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa aktarılan bir edebi tür olan masallara ve masal yazma sürecine dair çeşitli ipuçları sunan eğlenceli bir atölye kitabı. 8 yaş ve üzeri çocukların masalsı bir yolculuğa çıkarken yanlarında bulundurmaları gereken bu rengârenk başvuru kaynağı. (Tudem Yayınları)



Binlerce mektup yazdı

Marcel Proust'tan Kalan Son Güzel Kağıdım. Yazar tam bir mektup delisiydi. Çocukken edindiği bu alışkanlıkla, Kayıp Zamanın İzinde'nin ciltlerini teker teker kaleme aldığı dönemlerden 1922 yılındaki ölümüne kadar, hiç durmadan binlerce mektup yazdı: Ailesine, arkadaş bildiklerine, hasım bellediklerine, üst kat komşusuna, yayıncısına, kitaplarını destekleyenlere ya da kayıtsız kalanlara. (Yapı Kredi Yayınları)



Sıra dışı kişilikler

Caner Cindoruk'tan Sessiz Şarkıcı. Yaşadığı, tanık olduğu olaylardan; karşılaştığı, tanıştığı sıra dışı kişiliklerden, insanlık hallerinden yola çıkan Caner Cindoruk'un anlatıları; şiirin, denemenin, öykünün ortak sınırlarında geziyor. İçinden çıktığı toplumun kusurlu yanlarına, hayatın kırık basamaklarına, yan yana duran inanılmaz çelişkilere, tutarsızlıklara ayna tutuyor. (Alfa Yayınları)



Bağlantılı beş öykü

Can Özoğuz'dan Kuvayı Milliye Öyküleri. Yarı belgesel öykü niteliğinde olan bu kitaptaki birbirine bağlantılı beş öyküde; Erzurumlu Kara Fatma'nın Edirne müdafaasında başlayan milli mücadelesini, Adana'nın Kurtuluş Destanı'nı yaratanlardan Esat Bey'in anılarını ve savaş yıllarından başlayıp çağdaş eğitimin temel taşlarını döşeyen Kuvayı Milliye kahramanı Nafi Atuf Bey'in bugünlere bıraktığı izleri bulabilirsiniz. (Bilgi Yayınevi)



İki türü buluşturan deneme

James Wood'tan Hayatın En Yakın Benzeri. Kitap, anı ile eleştirinin sınırlarını bulanıklaştırıp iki türü ustaca buluşturan bir deneme. Çağımızın en önemli eleştirmenlerinden olan yazar, dünya edebiyatının büyük isimlerini incelerken kurmaca ile hayat arasındaki kopmaz bağları vurguluyor. (Can Yayınları)



Ekonomik kriz

Margaret Atwood'tan Kalp Gidince. ABD'deki ekonomik krizde işsiz ve evsiz kalıp arabalarında yaşamaya çalışan Chairmaine ve Stan kendilerine yeni bir yaşam vaat eden Pozitron Projesi'nin ilanını görürler. Çevresi duvarlarla çevrili bu yeni yaşama katılan herkes, yılın bir ayını dış dünyada, Consilience'te, güzel bir hayat sürerek; bir ayını da Pozitron'da mahkûm olarak geçirmektedirler. (Doğan Kitap)



Yeniden buluşuyor

Anton Pavloviç Çehov'tan Martı. “Kent Yayınları'nda 1964'te bir kez basılan Martı çevirisi, bugün, elliyi aşkın yıl sonra, okurla yeniden buluşuyor. Necatigil, Martı'yı iki ayrı, ikisi de 1960 basımı, Almanca çevirisinden, iki çeviriyi de karşılaştırarak Türkçe'ye kazandırmış. ” Selim İleri. (Everest Yayınları)



Kaba davranışlar

Elçin Poyrazlar'dan Mantolu Kadın. Geleceği parlak bir cerrahla çok genç yaşta evlendirilen bir kadın, kocasının iktidarsız olduğunu evlendikten sonra öğrenir. Kocasının kaba davranışları kocasından iyice uzaklaştırır genç kadını. Zaman içinde kocası küçük kente tayin edilir. (Hep Kitap)