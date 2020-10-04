Haftanın Kitapları

Yaratılmışların yasası

KONYALI Muhammed Mevlana Ebu Said Hadimi'den Aşk Şiirleri. Büyük tasavvuf şairi Mevlânâ'nın bin yıl öncesinden günümüze ışık tutan sevgi ve inanç dizeleri… İlk yaratılışta, sen, ben, hep birdik. Gizli açık, hep O'nda birleşirdik. Sevenlerin ayrı kalması haram. Yaratılmışların yasası: Birlik! (Remzi Kitabevi)

Atatürk pek çok geometri

terimini dilimize kazandırdı

MUSTAFA Kemal Atatürk… Geometri… Yabancı dillerden, özellikle Arapça ve Farsçadan alınan bilim, fen, sanat ve teknik terimlerin Türkçeleştirilmesi için komisyonlar kurulur. Son derece ağır Osmanlıca terimlerin kullanıldığı “geometri”, eski deyişle “hendese” için ise bu çalışmayı bizzat Mustafa Kemal Atatürk yapar. Atatürk, 1936 yılında toplanan III. Türk Dil Kurultayı’nın hemen ardından “geometri öğretenlerle, bu konuda kitap yazacaklara kılavuz” olması amacıyla Dolmabahçe Sarayı’nda Geometri kitabını kaleme alır. Eğitime ve bilime verdiği önemi her zaman vurgulayan Mustafa Kemal Atatürk, ilk olarak 1937 yılında Kültür Bakanlığı tarafından basılan bu kitapla, kendisinin türettiği ve günümüzde kullanılan pek çok geometri terimini dilimize kazandırmıştır. (İş Bankası Kültür Yayınları)

Herkesi alt etmek için gözünü asla kırpmayacak

ADİL Yıldırım'dan Şeytan Tüyü. Kırk yaşlarında, burjuvanın aristokrat kanadında büyümüş, varlıklı, kibirli ve aslında narsist bir adam. Kendisi dışında kimseye saygısı olmayan, ruhundaki iyilik kırıntılarını yıllar önce kaybetmiş ve seks hayatında kendini şiddetle ortaya koyan şeytani ruhuna âşık olan biri, Mert Atalay. O, yoluna çıkan herkesi alt etmek için gözünü asla kırpmayacak ve bunu yapmak için elindeki tek koz hayatı boyunca yakasını bırakmayan şeytan tüyü. (İthaki Yayınları)

İnsanın, bütün örtü ve engelleri aşmasını

FERİDÜDDİN Attar'dan Esrârnâme. Gönlünü sırlarla dolu bir deniz yap aşkta. Derinlikleri cevher dolu olsun, dalgaları nurla! Tasavvuf… Gönül dünyamızın ana kaynaklarından birisi. Bir derya. Yüzlerce yıldır bize seslenmeye devam ediyor. Sembolik diliyle her devir okundu. Mevlânâ'ya bile kaynaklık etti. Tasavvufi, hikmet içerikli hikâyeleri dilden dile dolaştı. Yazar, mesnevi tarzındaki tüm eserlerinde olduğu gibi kitabında teşbih, telmih, temsil gibi birçok sanatı etkili bir şekilde kullanır. Eserlerinin etkileyiciliği sanatkârlığından gelir. İnsanın, hakikate giden yoldaki bütün örtü ve engelleri aşmasını diler. Gönül gözü ile erişebilir hayatın ve varlığın sırlarına. Aklın ötesine geçmektir bu. Aşkın ölümsüz şiiriyetidir. (Kapı Yayınları)

Bilgilerin derlenmesi

MEHMET Ş. Dündar'dan 1400 Yıldır Anlaşılamayan Kur'an Ve İlmi. Kur'an, var olan altı kutsal kitap onaylamış ve Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yedinci kutsal kitap olarak verilerek söz konusu (ikişerlerden/ikililerden/iç içe kıvrımlar halindeki çift manalılardan) yedi tane tamamlanmıştır. Burada sorulması gereken soru, neden yedi kutsal kitap varken, insanlar kendi kutsal kitaplarına bağlı olarak ibadet ederken, neden Büyük Kur'an indirilmiştir? Bu kitap, bu soruyu yanıtlamaya yöneliktir. Aynı zamanda, uzun çalışmalar sonunda elde edilen ve Kur'an genelinde öğretildiğine inandığım, bilgilerin derlenmesini içermektedir. Verilen bilgiler, somut ve gerçeğin ta kendisi olduğu, incelenmesinden anlaşılacaktır. (Kekeme Yayınları)

Yazar Amerika'yı görmeden yazdı

FRANZ Kafka'dan Amerika. Fransa ve Kuzey İtalya'ya yaptığı geziler dışında büyük gezilere çıkmayan Kafka, Amerika'yı hiç görmeden yazmıştır bu romanını… Güncesinde adını “Yitik” olarak andığı Amerika, onun sade ve insancıllıkla dolu yönünü eksiksiz ortaya koyan bir roman. Kahramanı Karl Rosmann ile Amerika aynı zamanda insanın yaşadığı toplumdaki yabancılık ve yalnızlığına dair tamamlayıcı bağıntıyla Dava ve Şato ile bir “trilogya”yı vücuda getiriyor… “Karl Rosmann on altı yaşındaydı. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Hizmetçi kızın biri Karl'ı baştan çıkarmış, ondan bir de çocuk edinmişti. Bu yüzden Karl'ı Amerika'ya yolladılar. Gemi hızını kesip New York limanına girerken, Karl saatlerdir seyrettiği özgürlük tanrıçası heykelinin birden daha çok parlamaya başlayan güneş ışığı içinde kaldığını gördü. Esen rüzgârların ortasında dimdik duran heykel, kılıç tutan elini sanki o anda havaya kaldırıyordu.” (Kırmızı Kedi Yayınevi)

100'ü aşkın tatlı ve hamur işi tarifi

CENK Sönmezsoy'dan Cafe Fernando. Kitap, bir pasta yaptım, yanağını dayar uyursun, yazarın öğrenciyken yurt mutfağında yaptığı domatesli makarnadan Dolce & Gabbana'ya özel tasarladığı Brownie Dantel Giyer'e kadar uzanan bir yemek hikâyesi. Dünyanın farklı ülkelerinde 250 binden fazla okuru olan Cafe Fernando blogunun yazarı ve fotoğrafçısı yazar, kitabı için 4 yıldan uzun bir süre çalıştı. Tariflerin hepsi sayısız deneme sonucunda geliştirildi ve farklı mutfak deneyimlerine sahip bir grup gönüllü tarafından denendi. Kitap, iletilen yorumlar ışığında şekillenen kurabiye, kek, pasta, tart, ekmek, dondurma ve reçel gibi 100'ü aşkın tatlı ve hamur işi tarifinden oluşuyor. Kitaba, genişletilmiş 13. baskısında ve devamında yayımlanacak yeni baskılarında yer almak üzere 5 yeni tarif 50'ye yakın yeni fotoğraf eklenmiştir. (Mundi Kitap)

Acılar, sevinçler, aşklar gerçek

ALMULA Merter Churm'dan Bitti Dediğin Anda Kaderin Yeniden Yazılır. Ege'nin kasabası Mercaneli'de Hotel 21'deyiz. Geçmişin travmaları, bugünün hüzünlü şaşkınlığı ve geleceğin endişeleriyle buraya gelenler, Hakan Tarhun'un yol göstericiliği ile hayatlarına yeni bir yön vermeye çalışıyorlardı. Hotel 21'in misafirlerinin hayatlarına yakından tanık olurken belki de onlardan birinin aslında kendiniz olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü yer hayali olsa da yaşamlar gerçek… Acılar, sevinçler, korkular, başkaldırışlar, çaresizlikler, güçlü görünmeye çalışmalar, aşklar gerçek! İşte bu yüzden siz de Yeşim, Canan, Mahir, Damla ve Feryal ile evren yasalarının dilini çözmeye, bu yasaların hayatlarınızı nasıl etkilediğinin farkındalığına varmaya başlayacak; geçmişi ve geleceği yeniden tasarlamanın ne demek olduğunu öğreneceksiniz. bir roman… (Mona Kitap)

Hikâyelerinin özü Mısır’dan geldi

AHMED Osman'dan Hıristiyanlık: Bir Antik Mısır Dini. Musa ve Akhenaton adlı kitabında Yahudiliğin kurucusu Musa karakterinin ilk tek tanrılı dinin kurucusu Firavun’un Akhenaton’la birebir uyuştuğunu gösteren ve Akhenaton’un etrafındaki karakterlerle Musa’nın etrafındaki karakterlerin aynı kişiler olduğunu ortaya koyan yazar bu kitabında Tutankamon’un nasıl İsa’ya dönüştürüldüğüne ışık tutuyor. Hem Eski hem Yeni Ahit için İncil hikâyelerinin tarihi özü Mısır’dan geldi. İncil’deki tüm ana karakterler MÖ 15. ve 14. yüzyıllar arasında Mısır’a hükmeden Tutmosis hanedanı ile doğrudan ilişkilidir. Aynı eşi, Sara’yı paylaşan Kral Davud ve Patrik İbrahim çağdaşlardı ve Mısır kraliyet ailesi ile yakından ilişkili olan İsrail kavminin ataları oldular. Bizim felsefi ve dini anlayışımızdaki büyük devrim de bu dönemde gerçekleşti. (Omega Yayınları)

Hayal kırıklığı dolu bir geçmiş

LEMARİZ Müjde Albayrak'tan Frezya. Cansu. Hayal kırıklığı dolu bir geçmişin üstüne sünger çekerek kendi kendine yetmeyi öğrenmiş bir gazino şarkıcısı. Bir gün aniden karşısına çıkan Timur neden olduğunu bile söylemeden Cansu'yu gazinodan alıp götürür. Cansu en başta karşı çıksa da yavaş yavaş Timur'un evinin sıcaklığı ve rahatına alışır. Evdekiler ona hiç sahip olmadığı aile mutluluğunu yaşatır. Kitaplarının arasında yıllardır özlemini çektiği aşkına kavuşmayı arzulayan Beste; ukala görüntüsünün ardında travmalarını biriktiren Falaz, sert görüntüsüne tezat oluşturan yumuşacık kalbiyle Hayrullah, Cansu'ya anne şefkatinin ne olduğunu öğreten Hikmet Teyze. Ve Timur. Yakışıklılığı ve davranışlarıyla Cansu'nun aklını başından alan ama aynı zamanda onu geçmişinin hayaletleriyle de yüzleşmek zorunda bırakan Timur. Cansu uzun zamandır tatmadığı kaygıyı da heyecanı da onunla yaşayacak. Peki ya sonra? Bu karanlık adam Cansu'nun, masumiyetin sembolü olan frezyalara dokunmasını sağlayabilecek mi? Peki Cansu geçmişini tamamen geride bırakıp kendine bu evde yer bulabilecek mi? (Pika Yayın)

Şaşırtıcı bir kitap

JUAN Vernet'ten Avrupa İslam’a Neler Borçlu? MS 8. yüzyılda Araplar İspanya’yı istila ettiler. Bu fetih İspanya’ya Vizigot istilasının aksine yıkım değil uygarlık getirdi. Araplar fethettikleri Akdeniz, Yakındoğu ve Asya uygarlık merkezlerinde ellerine geçen tüm bilgi birikimini İspanya’ya da taşıdılar. Başta Kordoba ve Gırnata olmak üzere Endülüs kentleri her milletten sayısız bilgin için cazibe merkezi haline geldi. İbn Heysem, İbn Rüşd ve İbn Haldun gibi bilginler burada önemli çalışmalar yürüttüler. Ardından İspanyollar özellikle Kastilya ve Leon kralı Bilge Alfonso gibi figürlerin önderliğinde reconquista, yani İspanya’nın yeniden fethi süreci içerisinde bu bilgi birikimini İspanyol kültürüne mal etti ve Avrupa bilimi ya da modern bilim bu mecradan beslenerek doğdu. Çok şaşırtıcı bir kitap. -Ian Gibson, El Periódico- (Say Yayınları)

Fakir bir genç hayata nasıl çalım attı

UĞUR Önver'den Sadio Mane: Afrika’nın İncisi – Futbolun Yıldızları. Sadio Mané, Senegal’in küçük bir köyünde, 10 kişinin yaşadığı fakir bir evde büyüdü. Ailesinin tek isteği Sadio’nun öğretmen olması ve hayatını kurtarmasıydı. Asla istemedikleri şeyse oğullarının futbolcu olmasıydı. Bilmedikleriyse Mané’nin içindeki futbol aşkının, onu sadece futbolcu değil bir dünya yıldızı yapacağıydı. Sadio Mané sadelikten yana hayat felsefesini şu sözlerle açıklıyordu: “10 tane Ferrari, 20 tane elmaslı saat ve 2 uçağımın olmasına gerek yok!” Bu kitapta Mané’nin rakiplerine nasıl çalım attığını değil, Senegalli fakir bir gencin, hayata nasıl çalım attığını okuyacaksınız. (Sia Kitap)

Amatör düzeyde pratik uygulamalar

ZEKİ Aslan Dursun Koçer Ethem Derman Zeynel Tunca Serdar Evren Ayşegül F. Yelkenci F. Korhan Yelkenci Tahsin Demirciler Mert Koçer Ümit Fuat Özyar Uğur İkizler'den AstroBilgi. Farklı üniversitelerde astronomi ve uzay bilimleri alanında çalışan bilim insanları, fen bilimleri öğretmenleri ve astro fotoğrafçıdan oluşan AstroBilgi ekibinin kaleme aldığı kitap, bu alanla ilgilenen okurlara konuyla ilgili hem teorik bilgi hem de amatör düzeyde pratik uygulamalar sunmayı amaçlıyor. Uzay çalışmalarının günlük hayata yansımalarının yer aldığı AstroBilgi'de bir coğrafya, fen bilimleri ya da sınıf öğretmeni, alan öğretiminde yararlanabileceği açıklamaları, görselleri, deneyleri ve atölye çalışması örneklerini bulabilecek. (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi)