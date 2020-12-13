Haftanın Kitapları

Bilinmeyen katiller

Anton Çehov’dan Altıncı Koğuş. İlkbaharda, kar eridiğinde mezarlığın yakınındaki bir çukurda, belli ki vahşice öldürülmüş yaşlı bir kadın ve erkek çocuğuna ait iki yarım çürümüş ceset bulundu. Kasabada herkes sadece bu cesetlerden ve bilinmeyen katillerinden bahsediyordu. Ivan Dimitriç, onları kendisinin öldürmüş olmasından şüphelenmemeleri için sokaklarda gülümseyerek geziyor, tanıdıklarla karşılaşınca rengi atıyor, kızarıyor, zayıf ve savunmasız kimseleri öldürmekten daha büyük bir vahşiliğin olamayacağını anlatmaya çalışıyordu. (Sözcü Kitabevi)

Kışkırtıcı ve heyecan verici bulgular

David Epstein’dan Çok Yönlü-Başarı İçin Neden Çok Şeyle İlgilenmeliyiz? Küçük yaşta sazı eline almaktansa farklı konularla ilgilenerek yolunu geç bulanlar daha yaratıcı oluyor ve tek alanda uzmanlaşmış kişilerin göremedikleri bağlantıları daha kolay kuruyor. Kışkırtıcı ve heyecan verici bulgularla dolu kitap, öğrenmenin en iyi yolunun sınavdan kalmak olduğunu, en doyurucu kariyerlere sık sık iş bırakanların sahip olduğunu iddia ediyo1213r. Eskiden uzmanlaşmış insanların yaptıkları işler artık bilgisayarların eline geçerken geleceğin önderlerinin geniş düşünebilen ve farklı deneyimlere kucak açanlar olacağını gözler önüne seriyor. (Mundi Kitap)

Hayallerimize nasıl ulaşacağız?

Ecehan Ersöz'den Gelecek Tasarımcısı. 1990’lı yıllardan beri dijitalleşen, farklılaşan ve sonsuz bir bilgi okyanusuna dönüşen dünyamızda hayallerimize nasıl ulaşacağız?

Teknoloji, marka danışmanı ve kariyer koçu yazar kitabında okuru ile adım adım ilerleyen bir süreci paylaşıyor. * Geleceğe uyum ve dayanıklılık kazanabilmemiz için işe önce kendimizden başlamak ve kendi rolümüzü yeniden gözden geçirmek; * Değişimin bileşenlerini, önümüzde açılabilecek fırsat alternatiflerini, yeni normalleri doğru anlayıp hepsinin bileşimi ile kendimize bir rota çizmek. (Mona Kitap)

Soğuk espri karşısında ne hissederiz

Özge Özdemir'den Her Şakaya Gülünür mü? Felsefe kulübü öğrencileri bu kez safsataları masaya yatırıyor. Espri, şaka, mizah gibi kavramlar üzerine konuşarak, soğuk espri karşısında ne hissederiz, şaka ile espri arasında ne fark var, söylediklerimizde belirsizlik yaratırsak ne olur, gibi sorulara cevap arıyor. Kulüp odasında felsefe etkinliğinin başlamasını beklerken Kuzey her zamanki şakacı tavrını takınarak tahtaya çıktı. Önemli bir konuşma yapacakmış edasıyla, “Arkadaşlar” diye seslendi. “Eğer şu hayattan bir ders almamız gerekirse…” “Evet,” dedik hepimiz merakla. “Felsefe dersi alalım!” (Redhouse Kidz Yayınları)

Şarap yapımı ile ilgili her şey

Burak Elmas'tan Evde Şarap El Kitabı. Şarap yapımında, üzümün seçilmesinden kullanılacak ekipmanlara, ölçü birimlerinden değer tablolarına, fermantasyonun izlenmesinden şarabın fıçıda yıllanması ve şişelenmesine kadar olan tüm süreci, açıklayıcı görsellerle bulabileceğiniz bir el kitabı. (Remzi Kitabevi)

Estetik ve ahlaki yetenekleri incelemek

Francis Hutcheson'dan Güzellik ve Erdem İdelerimizin Kökeni Üzerine Bir Soruşturma. Yazar, ilk kitabında, Bernard Mandeville’in saldırılarına karşı Shaftesbury’yi savunur ve insan doğasına odaklanır. Thomas Hobbes’un egoizmine ve Samuel Pufendorf’un ödül-ceza görüşüne karşı iyilikseverliği öne sürer. Bu bakımdan eserini, estetik ve ahlaki yetenekleri incelemek suretiyle iki bölüm halinde tasarlar. İlk incelemede güzellik, düzen, uyum ve tasarımdan hareketle insanda doğuştan bir güzellik duyusu olduğunu ortaya koyar. İkinci incelemede, ahlaki görüşlerini bu temel üzerine inşa eder. Kamunun, neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu yargılarken yerleşik bir ahlaki duyuya sahip olduğunu ileri sürer. (Say Yayınları)

Beni asla unutmayın

Mehmet Gençer'den Ecelin Tahtı Bir Şehadet Dokuz Şehit. İlk önce hepinizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bu mektup ancak ben öldükten sonra elinize geçecektir. Beni asla unutmayın, hep kalbinizin bir köşesinde saklayın. Şunu asla unutmayın. Allah’ın verdiği canı Allah’tan başkası alamaz. Bu yüzden üzülmeyin. Yalnız size söylemek istediğim bir şey var, ben Burcu’yu çok seviyordum ve bu sevgimi de mezara götürüyorum. Ben burada öldümse, Allah yolunda, vatan, namus ve millet yolunda öldüm. Benimle aslında gurur duyun ve gülün, asla ağlamayın. Eğer ağlarsanız, ben yattığım yerde rahat edemem. Dedeme de hepinizin selamını söylerim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi de çok özledim. Oğlunuz. Yazacak başka bir şey bulamıyorum. İmza. Serhat GENÇER. Dz. P. Astsb. Çvş. (Sia Kitap)

Sıkılmamayı seçmek için 12 ipucu

Necati Yalçın'dan Keyifli Öğretmenlik. 10 Bölümde Keyifli Öğretmenlik. İlk ders! Buluta gökkuşağı olmak! Kaliteye zekice ulaşmak! Anlattıklarınız akılda kalmalı! Efsane olun! Öğretmen iyi yetişmeli ve kendini geliştirmeli! Ödevleri dinlemek! Sıkılmamayı seçmek için 12 ipucu! Dünyayı değiştirmek mi? Kendinizi test edin! (Kaleli Medya Yayınevi)

Ölüm kavramı farklı kültürlerde ele alınıyor

W. M. Spellman'dan Ölümün Kısa Bir Tarihi. Arkeologların ve paleoantropologların çalışmalarını kullanarak fiziksel kalıntıları yorumlamanın bizlere tarih öncesi perspektifler hakkında nasıl fikir verdiğini inceleyen yazar, ölümü farklı zaman dilimlerinde, farklı mekânlarda, farklı kültürlerde ele alıyor. Ölüm kavramının tarihin akışı içindeki gelişimini hem dinsel hem de seküler-bilimsel yaklaşımlara bakarak anlatıyor: Mezopotamya ile Mısır’daki ölüm algısı nasıldı? Antik Yunan ve Roma filozofları ruh ve beden üzerine neler tartıştı? Budizm, Hinduizm, Taoizm gibi inanç sistemleri ile semavi dinlerin ölüm, ölü bedenin akıbeti ve ölümden sonra yaşamın var olup olmadığına dair düşünceleri neydi? İntihar, ötenazi, uzun yaşam ve yaşam kalitesi gibi çağdaş tartışmalar bugün bize ne söylüyor? (Tellekt Yayınları)

Karşı cinsler arasında iletişim bozukluğu

Herb Goldberg'ten İçsel Erkek. 70’lerde kadınlar kendilerini güçlü ve bağımsız ilan ettiler; erkekler ise açık ve ilgili olma çabasıyla maskülen zırhlarını çıkardılar. Sonraki yıllarda erkekler zırhlarını çıkarmanın tehlikeli olabileceğini keşfederken, kadınlar hâlâ parlak zırhları içindeki şövalyelerini bekliyordu. Bu kitap, zengin vaka öyküleri ve şefkatli bilgelik yoluyla erkeklerle kadınların nasıl karmaşık sinyal ve duygu zorluklarının üstesinden gelebileceklerini ve birbirilerini daha açık ve dürüst bir şekilde nasıl sevebileceklerini gösteriyor. Bu esaslı kılavuzda, dünyada kült bir kitap olan Erkek Olmanın Tehlikelerinin yazarı, karşı cinsler arasında iletişim bozukluğuna yol açan yıkıcı rolleri nasıl tanıyacağınızı ve bunlardan nasıl sakınacağınızı anlatıyor. (Totem Yayınları)

Efsaneler canlanıyor

Koray Avcı Çakman'dan Almarpa'nın Gizemi. Ege ve Akdeniz’in kesiştiği Köyceğiz İlçesi'ndeki esrarengiz bir macerayı sayfalarına taşıyan bu sürükleyici roman, efsane ve söylencelerden beslenen yaratıcı kurgusu ile sözlü anlatı geleneğimizi gelecek nesillere taşıma gayretindeki hikâye anlatıcılarına da selam gönderiyor. Hayvanların, ormanların ve bitki örtüsünün korunması, doğal kaynakların bilinçli kullanılması, tarihî kent dokusuna sahip çıkılması ve gelecek nesillere aktarılması gibi önemli konulara değinerek farkındalık yaratan yazar, yeryüzünde yaşayan bütün insanların çevreye ve doğaya saygı duymaları gerektiğini hatırlatıyor. Ailesiyle birlikte büyükşehirden Köyceğiz’e taşınan Kaan, yeni arkadaşları sayesinde, ”Kuşçu” olarak da bilinen ilginç bir adamla tanışır. (Tudem Yayınları)

Heykelcinin bir opera sanatçısına tutkusu

Honoré de Balzac'tan ‘Bilinmeyen Şaheser-Sarrasine’ Balzac'ın yapıtlarında yazarlar, sanatçılar, müzisyenler özel bir yer tutar. Yazarın dâhilik kuramının temsilcileri olan anlatı kişileri maddi koşullar, zevkler, anlayışlar ve idealler arasındaki çelişkilerle yaşarlar, yaratıcıların özlemlerini, düşlerini yansıtırlar. Kitapta sunulan iki anlatıdan birincisinde bir ressamın yaratma sürecinde yaşadıkları, daha açıkçası yaratımın dramı sergilenir, ikincisindeyse genç ve yetenekli bir heykelcinin bir opera sanatçısına tutkusu, hayal kırıklığı, mücadelesi ve opera sanatçısının gerçek kimliği dile getirilir: Okurlar her iki metinde de gizemli dünyaların içine çekilecektir… (Yapı Kredi Yayınları)

Ütopyaların gerçekleşmesi

Bircan Ünver'den Bin Yıl Daha-Işık Binyılı Yolculuğunda İlk 20 Yıl. Yazar kitabında, bütün ütopyalar gibi bir hayalden yola çıkıyor. Elbette tüm ütopyaların varmak istediği gerçekleşmeyi, yaşama geçmeyi hedefliyor. Her ütopyanın öngörünün genlerinde taşıdığı sosyal olguları, psikolojik yaklaşımları ve varsa bilimsel kanıtları heybesine katarak ilerliyor. Kitap okyanusa ulaşmaya çalışan bir su damlasının, kişisel bir emeğin-hedefin ete-kemiğe bürünme macerasının dökümü niteliğinde.

Tek başına yola çıkan yazar, mücadelesine çağırdığı yolcularla çoğalarak yeni bin yıllara yolculuğunu sürdürüyor. (Yazarın Kendi Yayını)

Caz severler için başucu kitabı

Ted Gioia'dan Caz Standartları – Bir Repertuar Rehberi. Ödüllü caz tarihçisi Ted Gioia bu kapsamlı rehberde, iki yüz elliden fazla caz bestesini aydınlatıcı bir biçimde yorumluyor. Bu kapsamlı ve benzersiz araştırmada, caz repertuarının kalbinde yer alan her bir beste için ayrıntılı inceleme içeriyor: bestenin söz yazarları, kimlerin kaydettiği, caz tarihindeki yeri ve daha pek çok bilgi. Renkli anekdotlar ve uzman yorumlarıyla dolu kitap caz severler için bir başucu kitabı. “Caz Standartları'nı bu kadar ilgi çekici kılan, Gioia’nın caz geleneğinin içinden biri olarak yazması. Caz Standartları'nı okumak, Gioia’nın çalışını dinlemekten farklı değil, sadece sevdiği (ve sevmediği) parçaları paylaşmakla kalmıyor aynı zamanda bilgilerini de okura sunuyor.” Los Angeles Times. (Alfa Yayıncılık)

Çocuklardan ne istiyor?

Gizem Gözde Uçar'dan Kara Tina. Evde canı sıkılan bu küçük kız her çocuk gibi sokağa çıkmak istiyor ama çıkamıyor, çünkü Kara Tina var. Arkadaşına gitmek istiyor ama gidemiyor, çünkü Kara Tina var. Peki sinema? Ih-ıh… olmaz, Kara Tina var. Ya anneannesi? Yasak! Kara Tina oraya da gitmiş. İyi de kim bu Kara Tina? Çocuklardan ve herkesten ne istiyor? Tüm dünyayı etkileyen ve insanlık tarihinde önemli bir yer tutacak olan bu salgını ve hepimizin maruz kaldığı karantina sürecini bir çocuğun bakış açısıyla anlatmak istedik. İşte Kara Tina da bu çabanın bir ürünü olarak ortaya çıktı. (Altın Kitaplar)

Hiç kimse onun kadar tanınmadı

Eyüphan Erkul'dan Cahide-Melekler Yeryüzünde Yaşayamaz. Kitap, Türk Sineması'nın en büyük yıldızlarından Cahide Sonku'nun hayat öyküsüne dayanan etkileyici ve dramatik bir biyografik roman. Cahide'nin zirveden yokluğa uzanan hayatı hiç bu kadar ayrıntılı işlenmemişti. Seneler süren bir çalışmanın eseri olan roman, bir kuşağın anılarını tazelerken genç nesle ülkenin gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerinden birini tanıtmayı hedefliyor. Ne ondan önce ne de ondan sonra kimse onun mertebesine ulaşamadı. Hiç kimse onun kadar tanınmadı, onun kadar sevilmedi, onun kadar arzulanmadı. Ama onca sevgi selinin ortasında hep köksüz yaşadı Cahide… Ön adı Serap'tı, hayal gibiydi biraz. Belki de bu yüzden hiç yaşamamış gibi davrandı ömrünün son deminde. Bir rüya gibi geldi geçti sinema tarihimizden. (Artemis Yayınları)

Mizahi ve dokunaklı hikâyeler

Marc Bekoff'tan Hayvanların Duygusal Dünyası. Sahip olduğumuz duygular bize atalarımızdan armağandır. Hayvanlar da benzer duygulara sahiptir. Peki tüm hayvanlar aynı şeyleri mi hissederler? Araştırmalar gösteriyor ki fareler sadece empatik kemirgenler değil, aynı zamanda eğlenceyi seven canlılardır. Bir fil kalın derisinin altında hassas bir kalp taşır. Zevk düşkünü iguanalar, mizah duygusu olan atlar, âşık balinalar, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan filler, yas tutan susamurları, acı çekmekte olan eşekler, kızgın babunlar, duygusal balıklara dair hikâyeler okumaya hazır mısınız?

Yazarın, mizahi ve dokunaklı hikâyelerle dolu olan bu kitabı hem hayvanları nasıl gördüğümüzü hem de onlara nasıl davrandığımızı yeniden değerlendirme üzerine açık bir çağrıdır. (Beyaz Baykuş Yayınları)

Maceralar yaşamak

Marcie Colleen'den Astropenguen! Küçük bir penguen, büyük bir hayal! Orville hayvanat bahçesinde yaşayan küçük bir penguendir. Etrafı sürekli heyecanlı maceralar yaşayan hayvan dostlarıyla çevrilidir ama o küçük olduğu için arkadaşlarına katılamamaktadır. Ta ki bir gün kendi macerasını bulana dek: Ay’a uçmak! (Bilgi Yayınevi)

Klasik bir yanlışlıklar komedisi

Luigi Pirandello'dan Sırasını Bekleyenler. Marcantonio Ravì, güzeller güzeli kızı Stellina'yı evlendirmeyi kafasına koymuştur. Müstakbel adayı da yaşlı ve bir o kadar zengin Don Diego Alcozèr'dir. Ancak babanın niyeti başkadır: Bir ayağı çukurda olan Alcozèr ölür ölmez dul kızını bu kez sırasını bekleyen Pepè Alletto'ya verecek ve kızının maddi ve manevi mutluluğunu sağlamış olacaktır. Ne var ki evdeki hesap çarşıya uymaz ve şaşırtmacalı olaylar birbirini kovalar. Pirandello'nun 1902 tarihli ikinci romanı, klasik bir yanlışlıklar komedisi. (Can Yayınları)

Sabahı anlatan beş öykü

Şafak Okdemir'den Nice Nine'nin Zeytini. Tek bir sabah, aynı sabahı anlatan beş öykü… Kitap dünyanın sahibi olduğunu zanneden insanlığın ve zeytin ağaçlarını dostu bellemiş insanların hikâyesi. Yazar, resimleriyle akıllardan çıkmayacak bir mücadele anlatırken kendini kandıran insanın acımasızlığına dünyanın gerçek sahipleriyle dur diyor. (Çınar Yayınları)

Önyargıda sıyrılma vakti

Özlem Küskü'den Dışa Bakan Rüya Görür, İçe Bakan Uyanır. Psikanalizin en tartışmalı ve belki de ilerleyen dönemlerde daha fazla anılacak isimlerinden Carl Gustav Jung 20. yüzyılın en önemli filozof-psikiyatrlarındandır. O bir ruh çözümlemecisidir. Freud'dan ayrıldıktan sonra kurduğu analitik psikoloji ekolüyle bir devrim yaratan Jung, günümüz psikolojisinde de halen kullanılan psikolojik tipler, kolektif bilinçdışı, kompleksler ve çağrışım testi gibi kavramların sahibidir. Jung hepimize bir bireyleşme süreci vaat eder, bunun rotasını da insanın içine baktığı bir deneyim yolu olarak çizer. Deneyim yolu gereklidir çünkü “kendi içine bakmaya cesareti olmayan herkesin yaşamı bulanıktır”, dahası bu bulanıklık dünyayı da bulandırır. Önyargı ve kabullerinizden sıyrılma vakti… (Destek Yayınları)