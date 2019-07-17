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Iraklı göçmenler sahnede alkış aldı
Iraklı göçmenler sahnede alkış aldı
Samsun'da yaşayan Iraklı göçmenlerin kurduğu Aştar Halk Tiyatrosu adlı ekip, Gazi Sahnesi'nde "Televizyon 56" adlı komedi tiyatro oyununu sahneledi. Iraklılar, tiyatro oyununa yoğun ilgi gösterdi. İl Göç İdaresi kentte yaklaşık 30 bin göçmen yaşadığı açıklamıştı.
Kültür Sanat 17 Temmuz 2019 - 14:47

İsmail AKDUMAN / SAMSUN

Samsun’da yaşayan Iraklıların kurduğu tiyatro grubu Aştar Halk Tiyatrosu ilk oyununu sahneye koydu. 5 kişilik ekip Gazi Sahnesi’nde bir komedi tiyatrosu sahneleyerek Iraklı seyircilerin karşısına çıktı.


AİLE İÇİN DURUM KOMEDİSİ

Irak’da tiyatro oyuncusu olan Casım Şeref’in yönetmenliğini yaptığı oyun, Irak’ın sosyal yaşamını ve aile içi yaşamlarını komedi olarak anlatıyor. Ailede ev hanımının daha büyük bir televizyon istemesi ile başlayan oyunda, televizyon içinde olan programlara göre oyun kurgulanıyor. Oyuna kente yaşayan Iraklılar büyük ilgi gösterdi. Oyun 2 gün üst üste sahnelendi.


SAMSUN’DA 30 BİN GÖÇMEN VAR

Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan açıklamda ise kentte, 21 bin 699 Iraklı, 5 bin 245 Suriyeli, bin 11 Afgan, 598 İranlı, bin 942 diğer ülke vatandaşı olmak üzer Samsun’da toplam 30 bin 495 yabancının uluslararası koruma kapsamında olduğunu açıklamıştı.