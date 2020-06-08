İstanbul Film Festivali’nden 15 çevrimiçi film daha

İstanbul Film Festivali, pandemi nedeniyle yıl içerisinde ileri bir tarihe ertelenmişti. Festival mayıs ayında bu yılki programından derlediği 15 filmlik bir seçki ile ilk kez izleyicisiyle çevrimiçi ortamda buluşmuştu.
İstanbul Film Festivali gördüğü yoğun ilgi üzerine çevrimiçi film gösterimlerine haziran ayında da devam ediyor. Türkiye'de ilk kez gösterilecek 15 filmlik haziran seçkisi dünya prömiyerlerini Venedik, Toronto, Cannes, Tallinn, SXSW film festivallerinde ilk gösterimlerini yapmış filmlerden oluşuyor ve filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.
filmonline.iksv.org adresinden erişilebilen filmleri izlemek için biletler yine aynı site üzerinden alınabiliyor. Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye'den erişilebiliyor. Biletler 10 Haziran Çarşamba saat 10.30'da filmonline.iksv.org adresinden satışa sunuluyor.
İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterimleri Haziran seçkisi filmleri:
Parlak Günlerim / Mes jours de gloire / My Days of Glory / Antoine de Bary
Çingene Kraliçe / Gipsy Queen / Hüseyin Tabak
Sütliman / Pacificado / Pacified / Paxton Winters
Kestane Ormanından Hikâyeler / Zgodbe iz kostanjevih gozdov / Stories from the Chestnut Woods / Grego Bozic
İkimiz / Deux / Two of Us / Filippo Meneghetti
Mutlu Günler / Happy Times / Michael Mayer
Kızım Zoe / My Zoe / Julie Delpy
Mükemmel Aday / The Perfect Candidate / Haifaa Al Mansour
Günah / Il Peccato / Sin / Andrei Konchalovsky
Beyaz Üstüne Beyaz / Blanco en Blanco / White on White / Théo Court
Azize Frances / Saint Frances / Alex Thompson
Baumbacher Sendromu / Baumbacher Syndrome / Gregory Kirchhoff
Rüyaların Dağları / La cordillera de los sueños / The Cordillera of Dreams / Patricio Guzmán
Dolaşık / Entwined / Minos Nikolakakis
Rialto / Peter Mackie Burns