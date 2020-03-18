İşte internetten izlenebilecek operalar ve konserler

METROPOLITAN OPERA MERKEZİ
Corona virüsü nedeniyle kapatılan Metropolitan Opera Binası, internet üzerinden ücretsiz yayın yapmaya başladı. New York’ta bulunan ünlü kültür merkezi, 16 Mart’ta ilk yayınını yaptı. Gösteriler https://www.metopera.org/ sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.
BERLİN DEVLET OPERASI
Berlin Devlet Operası da opera ve konser gösterilerini de online yayınlamaya başladı. Gösteriler https://www.digitalconcerthall.com/en/home adresinden izlenebiliyor.
VİYANA DEVLET OPERASI
Viyana Devlet Operası da www.staatsoperlive.com adresinden arşivindeki tüm opera ve bale performanslarını sanatseverlere açtı.
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkesetrası’nın 26 farklı konseri de https://www.youtube.com/watch?v=iUo0eTMrbpQ&list=PL0gMcF5aNgrO-HOsQ6-_vEjiBwkb2JPQs sitesinden kullanıcılarla buluştu.