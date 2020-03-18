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İşte internetten izlenebilecek operalar ve konserler
İşte internetten izlenebilecek operalar ve konserler
Corona virüsü salgını nedeniyle kültür ve sanat etkinlikleri neredeyse durdu. İnsanlar evlerine çekilmişken birçok opera binası internet üzerinden yayın yapmaya başladı.
Kültür Sanat 18 Mart 2020 - 14:17

METROPOLITAN OPERA MERKEZİ

Corona virüsü nedeniyle kapatılan Metropolitan Opera Binası, internet üzerinden ücretsiz yayın yapmaya başladı. New York’ta bulunan ünlü kültür merkezi, 16 Mart’ta ilk yayınını yaptı. Gösteriler https://www.metopera.org/ sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.

BERLİN DEVLET OPERASI

Berlin Devlet Operası da opera ve konser gösterilerini de online yayınlamaya başladı. Gösteriler https://www.digitalconcerthall.com/en/home adresinden izlenebiliyor.

VİYANA DEVLET OPERASI

Viyana Devlet Operası da www.staatsoperlive.com adresinden arşivindeki tüm opera ve bale performanslarını sanatseverlere açtı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkesetrası’nın 26 farklı konseri de https://www.youtube.com/watch?v=iUo0eTMrbpQ&list=PL0gMcF5aNgrO-HOsQ6-_vEjiBwkb2JPQs sitesinden kullanıcılarla buluştu.

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