Demet Sağıroğlu: İsyan ederek Amerika’ya kaçtım

‘Kınalı Bebek’, ‘Arnavut Kaldırımı’ gibi şarkılarıyla 90’larda gönlümüzde taht kuran pop müziğinin duygu yüklü yorumcusu Demet Sağıroğlu, dört yıldır yaşadığı Amerika’dan geri döndü ve ‘Açık Çay’ şarkısıyla hayranlarını kucakladı. Sağıroğlu ile neden Amerika’ya gittiğini, müzikte verdiği mücadeleyi konuştuk.

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– Dört yıllık hasret sona erdi, Açık Çay'la sevenlerinize nasıl bir mesaj veriyorsunuz?

Ülke olarak yorgun ve her yeni gün olumsuz haberlerle uyarıldığımız bir dönemde pozitife, güzelliğe tutunmamız gerektiğini hatırlatmak istedik. Aşkta bile kazanıp kaybetmeler üzerine kurulu her şey, oysa sevmek sevilmek değerlidir. Aşk gibi çay da insanları buluşturur, bu şarkıda herkesi aşkla, dansla, renkle buluşturalım istedik.

– Bu şarkı, beklenen albümle ilgili öncü bir sevinç, bir müjde özelliği de taşıyor galiba?

Şarkının içinde ‘Mucizeler bu kez erkenden mi geldi?' diye bir bölüm var. Evet, albüm gelecek. Şarkılar önce birer ikişer arayla dijital platformda yayınlanacak. Kış aylarında ise yeni albüm sizleri bekliyor.

– Açık Çay hareketli bir şarkı…

Beni daha çok hüzünlü ve ağlatan şarkılara yakıştırırlar hep. Bense dinleyenlerime sürpriz yapıp bir göz kırptım. Hüzünlü şarkılar için kışın çıkacak olan albümü beklemek gerek. Şarkılarımla yazın güldürüp, kışa doğru ağlatacağım.

ÇOK SIKILDIM, DARALDIM İSYAN ETTİM VE GİTTİM

– Demet Hanım, Amerika'ya neden kaçtınız ya da gittiniz diyelim?

Evimi barkımı satıp gittiğim için doğru söylüyorsunuz kaçar gibi gittim.

– Neye kırılıp gittiniz?

2012'de ‘Hiç Özlemedin mi?' adlı bir albüm yapmıştım. 11 şarkı vardı ve nasıl emek vermiştim anlatamam. Baktım müzik kanalları yayınlamıyor, radyolar es geçiyor. Çok sıkıldım, daraldım ve isyan ederek Amerika'ya kaçtım. Bizim işimizi yapanlar için bazen hassasiyetler fazla olabiliyor.

– Amerika'ya dönecek misiniz?

Gidip geleceğim elbette. Ama benim vatanım elbette Türkiye'dir.

– Oradan Türkiye nasıl görünüyor?

Siyasi dinamikleri çok, ama ilham veren bir ülke… Toplumsal olarak kanı fazla kaynayan bir yapıdayız. Politikanın derhal kapı dışına çıkması lazım!

ATATÜRKÇÜLÜĞÜM İZİN VERMEDİ

– FETÖ'cülerin size de yaklaşmak istedikleri doğru mudur?

FETÖ'cüler benimle bir zaman çok uğraştı ama kandıramadılar. Türkçe Olimpiyatları'na jüri olmamı istediler, kabul etmedim. Amerika'da okul açılışına çağırdılar, gitmedim. Atatürkçü kimliğim FETÖ'nün yakınlaşmalarına izin vermedi, engel oldu. Laik duruşumdan hiçbir zaman taviz vermedim, vermeyeceğim.