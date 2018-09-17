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İyi Oyun’un fragmanı yayınlandı
İyi Oyun’un fragmanı yayınlandı
Merakla beklenen ‘İyi Oyun’ filminin genç oyuncuları, dün akşam gerçekleşen League of Legends Türkiye Büyük Finali’ne katıldı. Etkinlikte filmin fragmanı ilk defa gösterildi. Filmin, 2 Kasım'da vizyona gireceği duyuruldu.
Kültür Sanat 17 Eylül 2018 - 09:50

Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği, Türkiye ve dünyanın ilk e-spor sinema filmi olan ‘İyi Oyun'un ekibi, 16 Eylül Pazar günü Ülker Spor Arena'da gerçekleşen Türkiye Büyük Finali'ne katıldı. Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Orkun Işıtmak, Bahar Şahin, Doğaç Yıldız, Bada Oh Deniz, Kaan Sevi, Dora Özsoy, Atakan Yılmaz ve Kerem Mutluyazar ile filmin yönetmeni Umut Aral ve senaristi Emre Sirel'in katıldığı büyük final öncesinde ‘İyi Oyun'un fragmanı on binlerce kişiyle buluştu.

ALKIŞ ALDI

Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ve Orkun Işıtmak ile yapılan canlı yayın röportajının ardından gösterilen fragman, salonda alkışlarla karşılandı. Kalabalığın büyük beğenisini kazanan fragmandan önce genç oyuncular müjdeyi vererek filmin 2 Kasım'da vizyona gireceğini söylediler.

Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş ve konuk oyuncu olarak Kerem Bürsin gibi yıldız isimlerin de rol aldığı ‘İyi Oyun', League of Legends oynayan beş gencin Türkiye'de gerçekleşecek turnuvaya hazırlık sürecini anlatıyor.

 

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Son güncelleme: 18:01 - 17.09.2018
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