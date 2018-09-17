İyi Oyun’un fragmanı yayınlandı

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Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği, Türkiye ve dünyanın ilk e-spor sinema filmi olan ‘İyi Oyun'un ekibi, 16 Eylül Pazar günü Ülker Spor Arena'da gerçekleşen Türkiye Büyük Finali'ne katıldı. Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Orkun Işıtmak, Bahar Şahin, Doğaç Yıldız, Bada Oh Deniz, Kaan Sevi, Dora Özsoy, Atakan Yılmaz ve Kerem Mutluyazar ile filmin yönetmeni Umut Aral ve senaristi Emre Sirel'in katıldığı büyük final öncesinde ‘İyi Oyun'un fragmanı on binlerce kişiyle buluştu.

ALKIŞ ALDI

Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ve Orkun Işıtmak ile yapılan canlı yayın röportajının ardından gösterilen fragman, salonda alkışlarla karşılandı. Kalabalığın büyük beğenisini kazanan fragmandan önce genç oyuncular müjdeyi vererek filmin 2 Kasım'da vizyona gireceğini söylediler.

Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş ve konuk oyuncu olarak Kerem Bürsin gibi yıldız isimlerin de rol aldığı ‘İyi Oyun', League of Legends oynayan beş gencin Türkiye'de gerçekleşecek turnuvaya hazırlık sürecini anlatıyor.