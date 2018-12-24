‘Kalp’ izleyicinin karşısına çıktı

Yeni yıl öncesinde başarılı bir tiyatro oyunu daha izleyiciyle buluştu... Kalp, hem hikayesi hem de sahnelenme biçimiyle büyük beğeni topladı.

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Yönetmenliğini İbrahim Çiçek’in üstlendiği, Nilperi Şahinkaya, Aras Aydın, Cem Yiğit Üzümoğlu, Kerem Arslanoğlu, Burak Sarıkahya, Sinan Çatıkkaş, Nejdet Sert, Süleyman Kara ve Soner Kurt’un rol aldığı Craft’ın yeni tiyatro oyunu ‘Kalp’in prömiyeri 22 Aralık Cumartesi günü ünlü isimlerin katılımıyla Craft Kadıköy’de gerçekleştirildi. Gecede büyük beğeni toplayan Kalp oyunu seyirciden tam not aldı.

Kalp’in prömiyer gecesine; İpek Bilgin, Serkan Altunorak, Güven Murat Akpınar, Melisa Şenolsun, Ozan Dolunay, Furkan Andıç, Ece Dizdar ve İdil Sivritepe gibi isimler katıldı.

Kalp; 80'li yıllarda sadece eşcinsellerde görüldüğü iddia edilen bir salgının yarattığı korkuyu, dayanışmayı ve ötekileştirmeyi konu alıyor. Oyun, herkes tarafından heteroseksüellerde de görüldüğü bilinirken, korkunun büyümemesi için karantina benzeri bir hayata sürüklenen, baskı gören ve yalnızlığa itilen bir grup gencin hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini İbrahim Çiçek’in, çevirmenliğini Hira Tekindor’un üstlendiği, yazarı Larry Kramer olan “Kalp” adlı oyun perdelerini açıyor.