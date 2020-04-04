Karantina Söyleşileri | Hayko Cepkin: Müzik sektörü pek çok fosilleşmiş mantar kafalıdan oluşuyor

Karantina Söyleşileri'ne konuk olan başarılı sanatçı Hayko Cepkin, karantinada kalmaya alışkın olan isimlerden... Son olarak Hayvaaağ1n isimli single'ını dinleyicilerle buluşturan Cepkin, bu şarkısında sanki bugünleri anlatıyor... İnsanlığın düzelmesi için henüz güçlü bir dozla karşılaşmadığımız kanısında olan Cepkin, "Bu süreç sonunda müzik sektöründe herhangi bir değişim bekliyor musunuz?" sorusuna da çarpıcı bir yanıt veriyor: "Sektör pek çok fosilleşmiş mantar kafalıdan oluşuyor. Değil müzik piyasasının değişimi önce kendi ruhları ile ilgili değişimler ile ilgilensinler. Zaten bunu değiştirebiliyorlar ise sisteme de katkısı sirayet edecektir."

Corona virüsü günlerinde hayat nasıl gidiyor? Gününüzü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hayat yarı zamanlı erken emeklilik hissinde. Tüm sektörümüz durduğu için süreci takip edip bekleme durumundayız. Ben bu tip kapalı kalma hallerine aslında alışkınım. Yılın belirli dönemleri sahne yenileme çalışmalarımı yaparken uzun soluklu eve kapanmalarım olmuştur. Rekorumu Sandık albümünün kayıtlarında 10 ay evden çıkmayarak kırdığımı söyleyebilirim. Şu an da sanki üretmek için kapanmış gibi tüm günümü evimdeki stüdyomda ve hayvanlarım ile geçiriyorum. Kendimi çalıştırıyorum işin aslı.

Sizin virüsten korunmak için aldığınız önlemler neler?

Şimdilik evden çıkmayarak korunmamızı sağlıyoruz. Çıkmamız gerektiği zaman ise eldiven ağızlık, sosyal temas mesafeleri kaidelerine uyarak, dışarıdan eve girişlerde de tüm tek kullanımlık ürünleri gösterilen şekilde dikkatlice çöpe atıp üstümüzü başımızı yenileyip steril bir şekilde rutin ev hayatımıza dönüyoruz.





ÜRETEBİLDİĞİM SÜRECE DERT ETMEM

Dışarıya çıkamama, evde kalma hali ne hissettiriyor size?

Dediğim gibi ben bu tip aksiyonları kendi üzerimde çok test ettim. Mental olarak bu ruha hazırım. 8 Mart’tan beri evdeyim. Stüdyom olduğu, üretebildiğim ve tabii ki elektrik olduğu sürece mızmızlanıp dert etmem uzunca bir süre.

Birçok insan bu süreçte psikolojik olarak oldukça yıprandı. Sizin psikolojinizi diri tutmak için özel olarak yaptığınız herhangi bir şey var mı?

Çalışmaaaaak, çalışşşşmaaak, çalışmaaaak ve üretmeeek…

PARAŞÜT ATLAYIŞI BURNUMDA TÜTÜYORDU

Bu süreçte en çok özlediğiniz şeyler ne? “Salgın bir bitsin, şunu yapacağım” dediğiniz bir şey var mı?

Sahnem ve konserlerim dışında çok büyük özlemlerim yok. Geçen sezon çok paraşüt atlayışı yapamadık. Bu sezon burnumda tütüyordu. Hatta tekrar eskisi gibi program çekme planım vardı. Bunu da sürecin gidişatına göre hayata geçirebilme hayalindeyim. Olur ise çok çiçek olacak.

Tam da corona virüsü gündemin birinci sırasına oturmuşken, Hayvaaağ1n şarkısını dinleyicilerle buluşturdunuz. Şarkının başlangıcındaki “İnsan dünyaya bir kambur” virüsün yayılımıyla, sonundaki “Nefesin yettiğince direnen ol” da hastalıkla mücadeleye karşı yazılmış gibi. Sizin için de sürpriz oldu mu?

2 sene önceki röportajımda bu konulara dair öngörülerimi sunmuştum. Haklı çıkmak keyif vermese de bu konularda hem zihinsel hem yaşamsal hazırlıklı olmam şu an işime yarıyor. Çıkartmış olduğum insani, eleştirel ve kendilerine gelmeleri için ‘Uyan’ ünlemleri ile dolu olan şarkım şu an insanlara ulaşıp görevini yapmakta.

SEKTÖR PEK ÇOK FOSİLLEŞMİŞ MANTAR KAFALIDAN OLUŞUYOR

Bu sürecin sonunda sizce dünyada ve müzik alanında köklü değişimler olması mümkün mü?

Sektör pek çok fosilleşmiş mantar kafalıdan oluşuyor. Değil müzik piyasasının değişimi önce kendi ruhları ile ilgili değişimler ile ilgilensinler. Zaten bunu değiştirebiliyorlar ise sisteme de katkısı sirayet edecektir.

Twitter’da sık sık aşırı hırslı, bencil kişiliklere yönelik tenkitlerde bulunuyorsunuz. Bu bencillik ve aşırı hırstan kurtulabilecek mi insanlık sizce?

Halen güçlü bir doz ile karşılaşmadık. Bu büyük insanı, egoyu bu tip tatlı uyandırma hizmetleri alt edemez.

Herkes kendi OHAL’ini ilan etsin denildiğinde, işe gitmek zorunda olanların durumuna da dikkat çekmiştiniz. Bu salgına karşı verilen mücadeledeki eksiklikler neler sizce?

En büyük eksik yaşam ahlakına karşı duyarsızlık. Sayılar, adetler sarf edilirken bile ‘Bu zorlu süreci en az zaiyat ile atlattık’ denildiğinde ölen, yaşamını yitiren tüm canlıların sadece sayıdan ibaret olduğunu sanıyoruz. Taaa ki kendi başımıza gelene kadar. Bunun dışındaki hamle ve teknik eksiklikler zaten bu duyarsızlığın geri dönüşleri, yansımasıdır.