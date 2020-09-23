Karikatürist Erdil Yaşaroğlu’ndan telif açıklaması

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, internette kendi çizimlerini paylaşan her kişiye 18 bin TL’lik telif davası açtığına yönelik iddialara Twitter hesabından cevap verdi. İddiaları yalanlayan Yaşaroğlu, şöyle dedi:
“SEVDİĞİNİZ KARİKATÜRLERİ PAYLAŞABİLİRSİNİZ”
* Arkadaşlar merhaba, biz karikatürcüler internette paylaşılan her karikatürümüze dava açıyoruz diye yanlış bilgiler dolaşıyor. Sosyal medyadan sevdiğiniz karikatürlerimizi paylaşabilirsiniz. Bu bizi mutlu eder.
“HAKLARIMIZI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ”
* Biz sadece izin almadan, ticari amaçlarla karikatürlerimizi yayımlayan kişi ve kurumlara karşı telif haklarımızı savunuyoruz. Dergilerin yaşaması, yeni karikatürlerin çizilmesi ve yeni karikatüristlerin yetişmesi için haklarımızı korumaya çalışıyoruz.