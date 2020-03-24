Khontkar ile Janset ‘Serbest Atış’ta

Daha önce hiç, bir araya gelmemiş beatmaker ve MC’lerin, 4 saat gibi kısa bir sürede beraber bir şarkı üretme sürecini konu alan Redbull.com projesi Serbest Atış’ın son konukları Khontkar ile Janset oldu.

Beatmaker ile MC'leri bir araya getirerek yalnızca dört saatte bir şarkı üretmelerine zemin hazırlayan RedBull.com'un video serisi ‘Serbest Atış' bu kez trap rap türün ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden Khontkar ile grime müziğin başarılı ismi Janset'i konuk etti. Birbirlerinin işlerine aşina olan ama daha önce resmen tanışmayan ikili Red Bull Serbest Atış sahnesinde buluştu. Red Bull Müzik stüdyolarında bir araya gelen ikili, ikisinin de stillerinden ortak noktalar barındıran ritimlerle sıfırdan bir şarkı çıkardı.

‘TÜRLERİN SINIRLARINI CİDDİYE ALMIYORUM’

Bestelerini yaparken dikkat ettiklerini sıralayan Khontkar, “Akorları ya da melodiyi yazmayı tercih ederim. Eseri enstrümental olarak zengin bir hale getirmeye çalışırım” diye konuştu. Serbest Atış için özel olarak İngiltere'den Türkiye'ye gelen Janset ise, “Bence insanlar üretmek istediklerini üretmeli. ‘Grime'da bu olmaz, bu tarzda o olmaz' gibi şartları gözetmiyorum açıkçası. Hip hop da ekliyorum müziğime. Karanlık bir tınıdan olumlu bir noktaya varıyor eserlerim. Çok ciddiye almıyorum müzik türlerinin sınırlarını. Khontkar'ın da dediği gibi kendi aklının dışına çıkmak, sınırların dışına çıkmak gerekiyor” sözlerini kullandı.