Uzun bir süredir kanser hastalığı ile savaşan 55 yaşındaki şair Küçük İskender hayatını kaybetti.

Geride bıraktığımız yıl ilerlemiş safhadaki kanser hastalığı ile boğuşan ve Bodrum’daki evinde sürdürdüğü tedavisinden olumlu sonuçlar almaya başlayan usta şairden acı haber geldi. Küçük İskender adıyla tanınan, gerçek adı Derman İskender Över olan ünlü şair, 55 yaşında hayata veda etti. Çağdaş şiirimizin önde gelen isimlerinden Küçük İskender’e geçen yılın haziran ayında kanser teşhisi konmuş ve tedavisi sürüyordu. Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender gece saatlerinde hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Küçük İskender’in ölümü sanat camiası ve hayranlarını yasa boğdu.

Edebiyat dünyasının yakından tanıdığı ismiyle Küçük İskender, şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, ilk filmi “Ağır Roman” ile oyunculuğa da adım atan Küçük İskender 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu, 2006 yılında Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü'nü kazandı. Küçük İskender, 2014'te Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü, 2017'de Necatigil Şiir Ödülü'nü almıştı.

“ÖLMEME GÜNÜ”

Küçük İskender, geride bıraktığımız mart ayında arkadaşları Yekta Kopan, Can Bonomo ve Öykü Karayel ile bir araya gelmiş ve keyifli vakit geçirmişti. İskender’in yer aldığı fotoğraf, Bonomo tarafından sosyal medyada paylaşılmış ve Bonomo bu kareye “Ölmeme Günü” notunu düşmüştü.



YAKIN ARKADAŞI YEKTA KOPAN BÖYLE UĞURLADI

Küçük İskender’in vefat haberini twitter hesabından duyuran yakın dostu Yekta Kopan birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını kullandı ve şu ifadelere yer verdi:

“Gözlerim sığmıyor yüzümü Küçük İskender, çok direndin, veda ederken bile direnmeyi öğrettin. Buraya kadarmış. Bütün devrimlerin en huysuz kahkahasıydın. Uğurlar olsun İskender”