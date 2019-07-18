Maalesef nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre maalesef mi, malesef mi?

Maalesef nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre maalesef mi, malesef mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘maalesef’dir. Maalesef mi, malesef mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘maalesef'dir.

MAALESEF NE DEMEK: Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf.

MAALESEF NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “maalesef, malesef” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı maalesef şeklinde olmalıdır.

malesef (Yanlış kullanım)

maalesef (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Maalesef yaptığı hataların bedelini ağır ödedi!”