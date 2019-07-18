Maalesef nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre maalesef mi, malesef mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘maalesef'dir.
MAALESEF NE DEMEK: Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf.
MAALESEF NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “maalesef, malesef” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı maalesef şeklinde olmalıdır.
malesef (Yanlış kullanım)
maalesef (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Maalesef yaptığı hataların bedelini ağır ödedi!”