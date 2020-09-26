Mehmet Ergen: Tiyatro bugünü ne kadar anlatırsa o kadar çağdaş olur

Mehmet Ergen: Tiyatro bugünü ne kadar anlatırsa o kadar çağdaş olur

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, yeni sezon repertuvarını anlatırken, "Bir tiyatro ne kadar bugünü anlatırsa, o kadar çağdaş olabilir. O yüzden seçimimiz bu yönde oldu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, pandemiye rağmen yeni sezona güçlü bir şekilde başlamak için kolları sıvadı. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, “Sezon: minimal” sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, 16 yeni oyunun İstanbul’da prömiyer yapacağını duyurdu.

Pandemi nedeniyle özel tiyatrolara da kapılarını açacaklarını ve oyun sergileme imkanları sunacaklarını açıklayan Ergen yeni sezondaki hedefleri SÖZCÜ’ye anlattı…

16 yeni oyun sergileyeceksiniz. Programın içeriğini öğrenebilir miyiz?

Ödenekli tiyatroların, yerli yazarlarımızın elinden tutması gerektiğini düşünüyorum. Bu dengeyi oluşturmak için daha çok yerli yazara destek vermemiz gerekiyor. O yüzden 16 oyunun 10’u bizim yazarlarımızdan, bizim hikayelerimizden… Dönem oyunu değil. Bugün yaşayıp bir dönemi anlatan insanlar değiller. Bugünü anlatmaya çalışıyorlar. Bir tiyatro ne kadar bugünü anlatırsa, o kadar çağdaş olabilir. O yüzden seçimimiz bu yönde oldu. Seçtiğimiz klasiklerde de bu topraklardan, eski Yunanlardan ilham aldık. Camus’nün Veba’sı bir salgın olduğundan çok doğru bir seçim. Antingone, Ifigenya da bu topraklardan çıktı.

İBB Meclisi'nde Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği'ne atanmanız ile ilgili ikinci kez de onay çıkmadı. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?

Meclis herhalde öyle öngördü. Sürece bakmamız lazım. Çok aşina olduğum şeyler değil. Bildiğim kadarıyla yönetmeliğe göre Şehir Tiyatroları’nın genel sanat yönetmenini başkan atıyor. Ekrem İmamoğlu’nun ataması ile buraya geldim. Meclis’in reddetme hakkı olduğunu görüyoruz. Gelişmeleri izleyeceğiz.

İHRAÇ EDİLENLER GERİ DÖNDÜ

İBB Şehir Tiyatroları’ndan ihraç eden sanatçılar geri döndü mü?

Evet, geçmiş dönemde ihraç edilen bütün sanatçılarımızı geri aldık. Levent Üzümcü de oyunlardan birisinde oynayacak.

Özel tiyatrolar ile işbirliği nasıl olacak? Tercihi nasıl yapacaksınız?

Ekim ve Kasım aylarında salonlarımızı özel tiyatrolara açacağız. Tercihi tek başıma yapmıyorum. Başvurular doğrudan İBB’ye yapılıyor. İBB’ye pandemi süresince açabileceği salon sayısı çok kısıtlı. İlçe belediyelerindeki kültür merkezleri yalnızca tiyatro değil. İçlerinde başka etkinlik alanları da var. Bu nedenle açılmaya çok uygun değiller. Bizim tiyatrolarımız daha iyi denetleniyor. İçinde elemanlar var. İBB bu yüzden paylaşımı uygun gördü. Hemen hemen herkese yer var. Herkes de oynamak istemiyor.

DİJİTALDE YENİ OYUNLAR OLACAK

Pandemi nedeniyle tekrar kısıtlamalar gelebilir. Bu noktada tiyatronun dijitalde yayınlanması ile ilgili görüşleriniz nedir?

Biraz daha küresel yaptık. Dünyanın her yerinde oyunlar, operalar, konserler yayınlandı. Bizde de daha nostaljik bakan izleyicilerimiz oldu. Bu sezon provaları bitecek oyunların kayıtlarına başlayacağız. Açık söylemek gerekirse bu konuda geride kaldığımızı gördük. Kayıtlarımız çok iyi değildi. Şimdi yaptığımız her oyunun yayınlanacak kalitede olmasına özen göstereceğiz. Pandemi tekrar artarsa o yayınları paylaşacağız.

HEDEF ŞEHRİN HER YERİNE TİYATRO GÖTÜRMEK

İstanbul ile tiyatro ilişkisine dair görüşleriniz nedir?

Kent çok büyüdü. Çok dengesiz büyüdü. Şehirleşme çok çarpık oldu. Bu çok farklı demografiler üretti. Şehrin her yerine aynı kaliteyi götürmek lazım. Bu demografiyi de tanımak, hepsine aynı ilgiyi göstermek lazım.