İBB’den özel tiyatrolara destek

İBB Şehir Tiyatroları, yeni sezon tanıtımını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Şehir Tiyatroları, “Sezon Minimal” adını verdiği sezonda 16 yeni oyunun prömiyer yapacağını duyurdu. Açıklanan bilgilerden bir tanesi de özel tiyatrolara dairdi… İBB Şehir Tiyatroları, pandemi nedeniyle izleyicileriyle buluşamayan ve büyük zorluk yaşayan özel tiyatrolara destek olmak için de harekete geçti.

“ÖZEL TİYATROLARA DESTEK OLUYORUZ”

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bugün Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Pandemi sürecinde perdelerini açamayan özel tiyatrolara destek oluyoruz. Şehir Tiyatroları sahnelerimizi birbirinden değerli sanatçılarla paylaşarak 50 özel tiyatronun 50 oyunuyla birlikte açıyoruz” dedi.



Şehir Tiyatroları’nın bu anlamlı desteği sosyal medyada tebrik topladı. Asmalı Sahne, Kumbaracı50 gibi tiyatro toplulukları İBB Şehir Tiyatroları’na teşekkür etti.

“ÖRNEK ALINMALI, GELİŞTİRİLMELİ”

Dayanışmanın önemine değinen sanatçılardan birisi tiyatrocu Nedim Saban’dı. Saban konuyla ilgili, “Sadece sanat dünyasının kenetlendiği bir dayanışma değil, seyirciye de çeşitlilik imkanı içinde geniş seçim yapmayı sağlayan bir etkinlik. Özel tiyatroları çok daha uygun fiyatlarla her semtte izleme imkanı sağlıyor. Örnek alınmalı, geliştirilmeli” dedi.

“DEVLET TİYATROLARI’NIN DA KATILMASI GEREKİR”

Tiyatrocu Berna Laçin ise şu mesajı paylaştı: Yetiştiğim kurum Şehir Tiyatroları güzel bir hareket başlattı. Çok yetersiz ama güzel. Ben de varım elbette bu oyunlarda. Ama bu desteğin artması, daha çok sahne alabilmemiz ve sadece Ekim ile kısıtlı olmaması ayrıca Devlet Tiyatroları'nın da katılması gerekir.”