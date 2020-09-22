Şehir Tiyatroları ‘Sezon Minimal’i tanıttı

İBB Şehir Tiyatroları’nın repertuvarı ve yeni sezon çalışmalarının tanıtımında konuşan İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, “Dünyada ilk kez bir tiyatro, 16 yeni oyunla prömiyer yapacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni repertuvarını ve yeni sezon çalışmalarını, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen bir törenle basın ve kültür-sanat dünyasıyla paylaştı. Toplantıya İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen ve Şehir Tiyatroları Sahne Direktörü Ayşegül İşsever katıldı.

İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, “Etkinlikler ile çocuk ve yetişkin oyunları olmak üzere toplamda 487 oyunun sergilenmesini sağladık. Yaklaşık 50 bin izleyiciye ulaştık. Tiyatro emekçilerine doğrudan toplamda 1 milyon 896 bin TL ödeme gerçekleştirdik. Bu ödemelerden bin 555 oyuncu ve sahne ekibi yararlandı” ifadelerini kullandı.

Şehir Tiyatroları tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğinin altını çizen Muratlı konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugün açıklayacağımız yeni sezon kapsamında, Ekim ayında, sahnelerimizde 40 yetişkin, 10 çocuk oyunu olmak üzere toplam 50 özel tiyatro oyun sahneleyecek.”

SAHNE BULUNAN HER SEMTE GENÇLİK TİYATROSU

Muratlı'nın ardından söz alan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, yerli yazarlara ülkenin çok ihtiyacı olduğunu belirterek, bu nedenle yeni sezonda sahnelenecek oyunların üçte ikisini yerli yazarlardan seçtiklerini kaydetti.

Ergen, pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan, geçen sezon başvuruları alınan “Şehir Yazarlarını Arıyor” projesinin bu yıl devam edeceğini söyledi. Projeye bin 500 yazar adayının başvuru yaptığını paylaşan Ergen, 150 yazarın seçilerek çalışmalara hız verileceğini söyledi. Ergen, açıklamasını Şehir Tiyatroları'nın olduğu her semtte bir gençlik tiyatrosu açılacağının bilgisi vererek tamamladı.

İBB şehir Tiyatroları, “Sezon Minimal”de sahnelenecek eserleri, daha az kadroyla temsil edilebilecek oyunlar arasından seçildi. Sanatçı ve teknik ekibin sağlığı için hareketlilik azaltılarak daha az sayıda temsil sahnelerde yer alacak. İstanbullular için bu daha az oyun izlemek anlamına gelmeyecek, kazanılan zaman ve mekânda özel tiyatroların oyunlarına yer verilecek. Oyunların süreleri de 60-70 dakikayı aşmayacak şekilde tek perde olacak.