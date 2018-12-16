Mersin Kenti Edebiyat ödülü İpek Ongun’a verildi

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Mustafa İNSAN / MERSİN

Türkiye ve Mersin'de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere MTSO girişimiyle 2007 yılında başlayan Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün 12'ncisi MTSO konferans salonunda düzenlenen törenle edebiyatçı İpek Ongun verildi.

‘GENÇLERİ ÇOK ÖNEMSİYORUM’

Ödül töreninde “12 yıl boyunca o kadar değerli yazarlara ve şairlere verildi ki bu ödül, benim ismimin de onların arasında anılması ayrı bir gurur” diyen Ongun, “Beni pek çok etkileyen ikinci bir konu ise bu ödülün bana verilmesiyle, özellikle de gençlik yazımla verilmesiyle edebiyat dünyasının gençlik yazınını nihayet kabul ettiğini görebiliyorum. Uzun yıllardır bunun mücadelesini veriyordum ve bunu görebilmiş olmak da beni ayrıca çok mutlu ediyor. Ben gençleri çok önemsiyorum ve her yönden, her açıdan beslenmeleri, desteklenmeleri gerektiğine inanıyorum. O bakımdan gençlik yazınını çok önemsiyorum ve bu ödülü bana verenlere tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘BU ÖDÜLE SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün Mersin'e mal olmuş bir ödül olduğuna dikkat çeken MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise “Bizler bu ödüle sahip çıkacağız. Bu ödül Türkiye ve dünya çapında bir ödül haline gelecektir” ifadelerini kullandı.