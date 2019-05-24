Müzik yorumcuları ve radyoculardan işbirliği

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) ve Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği’nin (URYAD) yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek müzik sektöründeki sorunları görüştü. Toplantıda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun yasallaştırılması, telif haklarında adımlar atılması, Türk Halk Müziğini'nin korunması için daha çok çalışılması gibi konular konuşuldu.

Türkiye müzik sektörünün iki önemli kuruluşu Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) ve Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği'nin (URYAD) yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek sektörün gelişmesine yönelik yapılabilecek çalışmaları masaya yatırdılar. Var olan sorunların çözülmesi ve şartların iyileştirilmesi adına görüş alışverişinde bulundular. MÜYORBİR ofisinde gerçekleşen toplantıya MÜYORBİR adına Başkan Burhan Şeşen ile Yönetim Kurulu Üyeleri Belkıs Akkale, Edip Akbayram, Hüseyin Turan, Onur Akın, Suzan Kardeş, Tolga Sağ, Mehmet Gümüş, Genel Sekreter Merve Nimetoğlu ve Yardımcısı Bircan Yorulmaz katılırken URYAD adına da Başkan Olcay Akay, Başkan Yardımcıları Sibel Toprak Egemen ve Zafer İlik, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Turan, Serhan Karasu, Bülent Baygül, Ender Uslu, Sayman Üye Murat Duran ile Genel Koordinatör Ebru Kapıcıoğlu katıldı. Müzik sektörünün gelişmesi için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Taslağı'nın yasalaşması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, bu amaçla birlikte yapılabilecekler görüşüldü.

‘MÜZİK ENDÜSTRİSİNİ BİRLİKTE GELİŞTİRECEĞİZ’

Yeni seçilen URYAD Yönetimi'nin ulusal radyolar konusunda çok deneyimli isimlerden oluştuğunu, sadece Türkiye değil dünyadaki gelişmeleri takip ettiklerini dile getiren Burhan Şeşen, “URYAD Yönetimi'nin telif hakları konusundaki duyarlılığı bizi ayrıca mutlu etti. Eminim ki sektör için birlikte önemli adımlar atacağız” ifadelerini kullandı. Görüşmenin çok verimli geçtiğini, tüm talep ve beklentilerin konuşulacağı bir komisyonun kurulması için karar aldıklarını belirten Olcay Akay, bu komisyona URYAD üyesi tüm radyoların yayın editörleri ve meslek birliklerinin katkı sağlayacağını söyledi. Taleplerine gösterilen olumlu yaklaşımdan dolayı çok mutlu olduklarını da ifade eden Akay, “Müzik endüstrisini birlikte geliştireceğiz” diye konuştu.

‘TÜRK HALK MÜZİĞİ KORUNMALI’

Türk müziğinin, dolayısıyla Türk kültürünün korunmasında radyo kanallarının da büyük sorumluluğu olduğunu belirten Belkıs Akkale, “Türk Halk Müziği, Türk müziğinin ve kültürünün yapı taşıdır. Ancak günümüzde popüler kültür kuşatması sebebiyle adil ve eşit şartlarda dinleyiciye sunulmuyor. Bu da hem halk müziğinin üretiminin sekteye uğramasına hem de halk müziği sanatçılarının zorluklar yaşamasına neden oluyor. Türk Halk Müziği'nin yaygın ve adil şekilde dinleyiciye ulaştırılması konusunda da ortak çalışmalar yapmamız çok önemli” dedi.

Toplantı sonunda ortak komisyonlar kurarak çalışmaların artarak devam etmesine karar verildi.