Nilgün İrmikçi’nin çalışmaları ‘Düş 28’ sergisinde

‘Düş 28’ sergisi 60 kuşağının tarihsel yaşanmışlığına tanıklık eden sanatçı Nilgün İrmikçi'nin 30 yıllık sanat hayatı boyunca ürettiği eserlerden oluşuyor. 7 Mart’ta kapılarını Makery 41’de kapılarını açacak olan sergi, sanatçının bugüne kadar gerçekleştirdiği soyut figür üretim pratiğini özetliyor, yaşadığı dönemiyle kurduğu bir tür ‘takıntılı' ilişkisine dayanıyor. Yaşam yolculuğunda ‘içinde uyuyup kabullendiğimiz rüyaları' alt üst etmek ve karşılaştığı karmaşık insan ilişkilerini irdelemek sanatçının odaklandığı konular arasında yer alıyor.

İrmikçi, çoğunlukla orta ölçekli yağlı boya çalışmaları ile yol alsa da, yaşamının en ufak zaman dilimlerinde dahi üretkenliği elden bırakmamış, küçük boyutlu kağıt üstü zengin suluboya tekniklerini kullanarak çalışmalarına devam etmiş. Sanatçı yağlı ve suyu boyanın yanı sıra, porselen üstü figür çalışmaları için de ayrı kişisel sergiler açmış.

Kansersiz Yaşam Derneği desteği ile gerçekleşen sergiden elde edilecek gelirin bir kısmı derneğe bağışlanacak.