Nysa antik kentinin ana caddesi kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılacak

Aydın’da yer alan Antik Karia bölgesinin eğitim ve kültür kenti olan ve tarihi MÖ 3. yüzyıla kadar uzanan Nysa’da bulunan Sütunlu Cadde’nin ortaya çıkarılması için Türkiye İş Bankası’nın da desteğiyle kazı çalışmaları yapılıyor. Kazı çalışmaları ile antik kentin ana caddesi olan Sütunlu Cadde’nin doğu kesimi ortaya çıkarılarak, arkeolojik varlıkların gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış olacak.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun arkeolojik varlığının gün yüzüne çıkarılması ve kültür mirasının korunması amacıyla yürütülen çalışmalara katkı sağlayan Türkiye İş Bankası, Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa'da sürdürülen kazı çalışmalarına da destek vermeye başladı.

KAZI ÇALIŞMASI 29 YILDIR SÜRÜYOR

Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından 1990 yılından bu yana kazı ve araştırma çalışmaları yürütüldüğü Nysa'daki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında devam ediyor.

ANA CADDESİ ORTAYA ÇIKARILACAK

Yapılan kazı çalışmaları ile, Nysa Antik Kenti'nin ana caddesi olan Sütunlu Cadde'nin doğu kesimi ortaya çıkarılacak ve belgeleme, koruma, onarım, envanter oluşturulması çalışmalarının ardından gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış olacak.



BEREKETLİ HAVZADA BİR EĞİTİM KENTİ

Büyük Menderes nehrinin kuzeyinde, nehrin oluşturduğu bereketli havzada, Aydın Dağları'nın güney eteğinde korunaklı yamaçta yer alan ve önemli bir eğitim ve kültür kenti olduğu aktarılan Nysa'da, eğitim amaçlı kullanılan Gymnasium ile Anadolu'nun iyi korunan örneklerinden biri olan Kütüphane dikkat çeken yapılar arasında bulunuyor.

ROMA MİMARİSİNİN ÖRNEKLERİ YER ALIYOR

Kentin topografyaya uyumlu bir şekilde sel sularının açtığı vadiye inşa edilmiş yapıları, tiyatrosu, stadionu, tüneli ve 3 köprüsü Roma mimari ve mühendisliğinin en güzel örnekleri arasında yer alıyor. Antik kentte açığa çıkarılan yapıların çoğunluğu, Roma ve Geç Roma – Bizans Dönemi'ne ait. Batı yakadaki Gymnasium, Tiyatro ve Stadionile doğu yakadaki Agora ve Gerontikon'un (Yaşlılar Meclisi) ise Geç Hellenistik – Erken Roma Dönemi orijinli yapılar olduğu tahmin ediliyor.



Bankanın Nysa Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarına verdiği desteği duyurmak üzere gerçekleştirilen basın ziyaretine, Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen ile İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten katıldı.

Arkeolojik kazıların, kültür sanat alanındaki çalışmalarının önemli bir başlığını oluşturduğunu söyleyen Suat Sözen, “Arkeolojiye verdiğimiz destekle, yüzlerce yıldır birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun tarihsel zenginliğini gün yüzüne çıkarmayı ve bu mirası koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. İş Bankası olarak Gaziantep Zeugma, Antalya Patara, Kırşehir Kaman ve İzmir Teos'ta sürdürülen kazılara destek veriyoruz. Nysa ile bu yöndeki desteğimize bir yenisini daha eklemiş olduk” ifadelerini kullandı.