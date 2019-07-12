Orhan Veli’nin Anlatamıyorum şiiri dünyanın en çok okunan ikinci şiiri oldu

Her yıl haziran ayında Berlin Şiir Festivali kapsamında editörleri ile toplanıp yıllık istatistikleri açıklıyor. Sitenin verilerinde bu yıl Türkiye'den en çok okunan şiirler şöyle:
1-“Anlatamıyorum” – Orhan Veli
2-“Hürriyete Doğru” – Orhan Veli
3-“Sevgilerde” – Behçet Necatigil
4-“Masalların Masalı” – Nâzım Hikmet
5-“İdiller Gazeli” – Haydar Ergülen
6-“Angina Pektoris” – Nâzım Hikmet
7-“Denizi Özleyenler İçin” – Orhan Veli
8-“Güzel Havalar” – Orhan Veli
9-“Büyük İnsanlık” – Nâzım Hikmet
10-“Belkim Bir Kertenkeleyim” – Can Yücel
ANLATAMIYORUM
Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Göz yaşlarıma, ellerinizle?
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce.
Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum
Orhan Veli Kanık