Oyuncu Mete Horozoğlu’na FETÖ soruşturmasından takipsizlik

Sinema oyuncusu Mete Horozoğlu hakında FETÖ soruşturması yapıldığı ve takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen takipsizlik kararında, "Dava açmak için yeterli delil elde edilmediği" ifade edildi.

Oyuncu Mete Horozoğlu hakkında yapılan bir ihbar sonucu, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verildi.

SORUŞTURMA İSİMSİZ İHBARLA BAŞLADI

Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararında, isimsiz bir kişi tarafından 12 Eylül 2016'da “Fetullah Aydoğmuş Amerika'ya sinema sanatçısı Mete Horozoğlu ile ziyarete gitmiş ve bu ziyaretlerine basketbolcu Enes Kanter eşlik etmiştir” şeklinde ihbarda bulunulmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.



“BYLOCK KAYDI YOK, ÜST YÖNETİMLE İLİŞKİLİ DEĞİL”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün havuz sorgusu raporunda da oyuncu Horozoğlu hakkında, FETÖ ile irtibatlı olduğuna dair herhangi bir işlem yapılmadığı, bilgi ve belgeye rastlanmadığı, kendi adına kayıtlı herhangi bir GSM numarasından ya da Wifi aboneliği üzerinden şifreli haberleşme programı olan Bylock programını kullandığına dair herhangi bir tespitin olmadığı, Bank Asya'da hesap artış kaydına rastlanmadığı, tepe üst yönetimiyle irtibatının bulunmadığı tespitlerine yer verildi.

“DAVA İÇİN YETERLİ DELİL YOK”

Takipsizlik kararında, “Şüpheli Mete Horozoğlu'nun terör örgütü ile irtibatını ortaya koyacak bilgi, belge ve delillere ulaşılamadığı, soyut iddia dışında kamu davası açılmasını gerektirir yeterlilikte delil elde edilmediği” ifade edilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.