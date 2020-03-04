‘Oyunu bozsa bozsa öğretmen bozar’

13. Eğitimde Edebiyat Semineri’nde konuşan Ahmet Mümtaz Taylan, "Bu oyunu bozsa bozsa öğretmen bozabilir. Soru soran, merak eden ve eleştiren gençleri ancak bir öğretmen yetiştirebilir" dedi.

Günışığı Kitaplığı'nın 13. Eğitimde Edebiyat Semineri, 29 Şubat'ta FMV Işık Ortaokulu'nun ev sahipliğinde düzenlendi. Seminere bu yıl 45'ten fazla il ve ilçeden, 600'ü aşkın öğretmen, eğitim yöneticisi, kütüphaneci ve akademisyen katıldı.

‘ELEŞTİREN GENÇLERİ ÖĞRETMEN YETİŞTİREBİLİR’

Sanatçı Ahmet Mümtaz Taylan, öğrencilikten sanat hayatına uzanan yoldaki en unutulmaz anılarını izleyicilerle paylaşırken, “Eğitime güvenmem, çünkü güdümlü bir iştir. Ama öğretmen öyle değildir. Bu oyunu bozsa bozsa öğretmen bozabilir. Soru soran, merak eden ve eleştiren gençleri ancak bir öğretmen yetiştirebilir” ifadesini kullandı. Taylan, eğitimcilere, farklılıklara saygı gösteren ve bunu koruyan bir fırtına kuşu olmaları yönünde önerilerde bulundu.

‘NİTELİKLİ KİTAPLAR, YAŞAM KOÇUMUZDUR’

Çocuk ve gençlik edebiyatımızın öncü isimlerinden Gülten Dayıoğlu, “Öğretmenlikten Edebiyata Bir Ömür” başlıklı unutulmaz konuşmasıyla günün açılışını yaptı. Yarım asrı aşkın yazarlık verimiyle, öğretmenlikten edebiyata uzanan birikiminin izdüşümlerini paylaşan Dayıoğlu'nun, “Sorunları algılama ve çözüm üretme bilincimiz, nitelikli kitaplarla gelişiyor. Nitelikli kitaplar, yaşam koçumuzdur” sözleri belleklerde iz bıraktı. Usta yazar, topluma değer katan sıradışı insanlar yetiştirmenin hedeflenmesi gerektiğini belirtti.



EDİTÖR VE YAZAR BİRLİĞİ

Çocuk edebiyatımızın çok okunan yazarlarından Behiç Ak, editörü Müren Beykan'la yeni kuşakların okuma denklemi üzerine söyleşti. Usta sanatçı Behiç Ak, “Çocuk edebiyatının sanatsal bir tür olarak kabul edilmesi zaman aldı, yetişkin edebiyatı hep daha ön plandaydı. Bu önyargı zamanla kırıldı. Günümüzde yetişkin edebiyatı ve çocuk edebiyatı birbiriyle yarışır durumda” dedi. Deneyimli yayıncı Beykan, “Editör, yazara bir şeyleri hatırlatabilir, ama aslolan yazardır. Öte yandan iyi bir editör de yazar için güvencedir. Kaotik bir edebi metnin, bütünlüğü bozulmadan yayımlanması iyi bir editöre bağlıdır” diyerek editör-yazar işbirliğinin önemini vurguladı. Beykan, proje başkanı olduğu Zeynep Cemali Öykü Yarışması hakkında da önemli bilgiler paylaştı ve son başvuru tarihi olan 20 Mayıs'ı eğitimcilere hatırlattı.

‘SANSÜRÜN ASIL İŞLEVİ AZINLIĞIN ÇIKARINI KORUMAKTIR’

Mine Soysal, İshak Reyna ve Burcu Aktaş'ı bir araya getiren bir başka söyleşide, edebiyat kitaplarının incelenmesi, seçimi ve okura ulaşması konusunda eğitimcileri kolaylayacak ipuçları tartışıldı. Yazar, yayıncı Mine Soysal, “Özgür düşünceyi yerle bir etmeyi amaçlayan sansürün asıl işlevi, bir azınlığın çıkarını korumaktır. Buna kişisel rıza göstermekse otosansürü yaratır” ifadesiyle dikkati çekerken; editör, akademisyen İshak Reyna, okurun kitabı ön kapağından çok künyesine bakarak incelemesinin, ilk tanışma sürecinde kendi okuma haritasını oluşturabileceğinden söz etti. Yazar, eleştirmen, yayıncı Burcu Aktaş ise, “Edebiyat, kendimizi, dünyamızı ve bilmediklerimizi keşfetmemizi sağlayan bir araçtır. Bir şeyleri red ya da kabul etmeyi ilk kez çocuk kitaplarıyla deneyimleriz” sözleriyle çocuklukta yapılan okumaların büyük etkisinin altını çizdi.

Seminerin “Yaratıcı Okuma Uygulamaları” bölümünde Tokat, Mudanya, İzmir ve İstanbul'dan dört öğretmen, öğrencileriyle bu yıl gerçekleştirdikleri uygulamalarını meslektaşlarına sundu. Öğrencilerinin okudukları kitaplardan yola çıkarak ürettikleri yaratıcı çalışmaları örneklediler.