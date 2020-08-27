Rasim Öztekin’den kavuğu devralacak olan Şevket Çoruh’tan ilk açıklama

Rasim Öztekin'in kavuğu devredeceği Şevket Çoruh, "Bu emaneti benden sonra taşıyacak ve tiyatroyu yaşatmak için çalışacak meslektaşımla buluşana kadar; yaşasın sanat, yaşasın tiyatro, yaşasın insan!" dedi.

Kel Hasan Efendi kavuğunu Rasim Öztekin’den devralacak olan Şevket Çoruh, duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

İşte, Çoruh’un açıklaması:

‘BİZİ SARIP SARMALAYAN USTALARIMIZ OLDU’

“Kişisel çabalarımızla doğurup seyirci ve meslektaşlarımızın desteği sayesinde büyüttüğümüz yolculuğun, kendi küçük etkisi büyük bir virüs marifetiyle sekteye uğradığı bugünlerde, resmî makamlar tarafından bir başımıza bırakılmışken bizi yine sarıp sarmalayan, yalnız olmadığımızı hatırlatan ustalarımız oldu.

‘YAŞASIN TİYATRO, YAŞASIN İNSAN!’

Geleneksel tiyatromuzu temsil eden, Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye, ondan Münir Özkul'a, Ferhan Şensoy'a ve Rasim Öztekin'e geçen ‘kavuk’un bana devredileceğini bugün gururla öğrendim. Bu onuru, tüm ustalarım ve her şeye ‘rağmen’ tiyatro yapmaktan vazgeçmeyen tüm tiyatro emekçileri adına kabul ediyorum. Bu emaneti benden sonra taşıyacak ve tiyatroyu yaşatmak için çalışacak meslektaşımla buluşana kadar; yaşasın sanat, yaşasın tiyatro, yaşasın insan!”