Rekor anlaşma… Justin Bieber, müzik haklarını 200 milyon dolara sattı

Müzik devlerinin rekor fiyatlarla yaptıkları anlaşmalar devam ediyor. Bruce Springsteen, Neil Young ve David Bowie gibi isimlerden sonra şimdi de Justin Bieber, müzik haklarını 200 milyon dolar değerinde bir anlaşmayla sattı.

Konserler, albümler, dünya turları ve marka ortaklıkları… Ünlü müzisyenlerin gelir kaynaklarına artık bir de şarkılarının yasal hakları eklendi. Dünyaca ünlü müzisyenler de son yıllarda yaptıkları anlaşmalarla dikkat çekiyor.

Yapılan bir basın açıklamasına göre; Justin Bieber, tüm şarkılarının haklarını müzik şirketi Hipgnosis Songs Capital’e devretti. Şirket sözcüsü, anlaşmanın toplam değerini açıklamasa da bildirildiğine göre 200 milyon dolardan fazla.

Hipgnosis’in CEO’su Merck Mercuriadis, yaptığı açıklamada; “Bu satın alma, 70 yaşın altındaki bir sanatçı için şimdiye kadar yapılmış en büyük anlaşmalar arasında yer alıyor” dedi. Ayrıca Billboard’un haberine göre de Hipgnosis’in bugüne kadar yaptığı en büyük satın alma.

Geçtiğimiz on yılda, Justin Bieber’ın “Never Say Never” ve “Love Yourself” gibi akılda kalan melodileri, dünyanın dört bir yanında dikkat çekti. Şarkıcı; altı stüdyo albümü, 290 şarkı çıkardı ve dünya çapında 150 milyondan fazla kayıt sattı.

Bieber, kendi neslinde bu kadar büyük bir anlaşma yapan şu an için tek müzisyen olsa da Bieber’dan önce ünlü müzisyenlerin yaptıkları anlaşmalar daha önce gündeme gelmişti.

BRUCE SPRINGSTEEN – 550 MİLYON DOLAR

Aralık 2021’de Sony Music Entertainment, rock yıldızının tüm şarkılarını satın aldı. New York Times, anlaşmanın değerinin yaklaşık 550 milyon dolar olduğunu belirterek, bunun, tek bir sanatçının çalışmaları için şimdiye kadar verilmiş en yüksek rakam olduğunu yazdı.

BOB DYLAN – 300 MİLYON DOLAR

2020’de Dylan, 600’den fazla parçadan oluşan şarkılarının tamamını Universal Music Publishing Group’a devretti. Anlaşmanın bedeli açıklanmazken, yaklaşık 300 milyon dolar olduğu tahmin edildi. Dünya çapında 125 milyondan fazla plak satan Dylan, aynı zamanda Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan ilk söz yazarı.

PAUL SIMON – 250 MİLYON DOLAR

Mart 2021’de Paul Simon, “The Sound of Silence” ve “You Can Call Me Al” gibi orijinal bestelerini içeren şarkılarının haklarını Sony Music Entertainment’a sattı. Forbes, satış işleminin yaklaşık 250 milyon dolar olduğunu tahmin etti.

DAVID BOWIE – 250 MİLYON DOLAR

Ölümünden altı yıl sonra Ocak 2022’de, İngiliz rock yıldızının yayın hakları Warner/Chappell Music’e 250 milyon dolardan fazla bir ücrete satıldı. Variety’nin haberine göre, anlaşma, 26 stüdyo albümünü ve ölümünden sonra çıkan ve anlaşmayla aynı ay yayınlanan Toy albümünü içeriyordu.

NEIL YOUNG – 150 MİLYON DOLAR

Ocak 2021’de Neil Young, şarkılarının yayın haklarının yüzde 50’sini Hipgnosis’e sattı. Anlaşma yaklaşık 1.180 şarkıyı kapsıyordu ve BBC’nin haberine göre firmaya yaklaşık 150 milyon dolara mal oldu.

JUSTIN TIMBERLAKE – 100 MİLYON DOLAR

The Wall Street Journal’ın tahminlerine göre şarkıcı, yaklaşık 200 şarkısının tamamını Mayıs 2022’de Hipgnosis’e 100 milyon dolardan fazla bir ücretle sattı. The Journal’ın haberine göre, anlaşma sırasında Timberlake sadece 41 yaşındaydı ve bu da onu böyle bir anlaşma imzalayan en genç yıldızlardan biri yaptı.

STEVIE NICKS – 100 MİLYON DOLAR

Fleetwood Mac şarkıcısı, şarkı kataloğunu Aralık 2020’de müzik şirketi Primary Wave’e sattı. Şirket anlaşmanın değerini açıklamasa da yaklaşık 100 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

