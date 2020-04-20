Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri ertelendi

25'inci kez düzenlenecek olan Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Corona virüsü salgını nedeniyle ertelendi.

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen törenlere bir yenisi daha eklendi. Bu yıl 25. kez düzenlenmesi planlanan Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nin belirlenen tarihte yapılamayacağı açıklandı.

Konuyla ilgili Sadri Alışık Kültür Merkezi’nden şu açıklama yapıldı:

“Değerli sanatseverler. Mayıs ayında gerçekleşmesini planladığımız 25. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen corona virüsü salgını sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarihle ilgili bilgilendirme gelişmelere bağlı olarak yapılacaktır. Sağlıklı günler dileriz.”