Samsun Gençlik Festivali rekor katılımla kapandı

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Samsun Gençlik Festivali'ne bu sene toplamda 75 bin müziksever akın etti.

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Festivalin son gününde sırasıyla Çamur, Samida, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Umut Kuzey, Sagopa Kajmer, Manga ve Şebnem Ferah sahne aldı. 12 yıl sonra yepyeni albümleri Bünye Meselesi ile sıkı bir geri dönüş yapan Çamur'un açılışını yaptığı son gün hemen ardından üç kız kardeşten oluşan Samida renkli performansıyla beğeni topladı. Hemen ardından sahneyi devralan ve son albümleri Akustik Travma ile de büyük bir başarı yakalayan Yüzyüzeyken Konuşuruz şarkılarını alanı dolduran gençlerle hep bir ağızdan söyledi. Sahne sırası aynı zamanda festivalin organizatörü Umut Kuzey'e geldiğinde ise seyircileri bir sürpriz bekliyordu. Sahnesine Ebru Keskin adlı genç şarkıcıyı konuk eden Kuzey “Yaralı Gönül” şarkısında düet yaptı. Ardından sahne alan Sagopa Kajmer hayranlarından büyük bir ilgi gördü ve şarkılarına eşlik ettiler.

KAPANIŞ ‘ŞEBO’DAN

Sahne sırası Manga'ya geldiğinde ise grup yine her zamanki yüksek enerjili ve sıkı performanslarından birini sergiledi. Samsun Gençlik Festivali'ni kapanışını ise Türk rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah yaptı. Geçmişten günümüze hit şarkılarını seslendiren sanatçı performansıyla dakikalarca alkışlandı.