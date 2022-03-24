Sean Penn’den Ukraynalı mülteciler için yardım anlaşması

Oscar ödüllü aktör Sean Penn, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ses çıkarmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu şimdi de Ukrayna'dan göç eden mülteciler için Polonya'da anlaşma imzaladı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’dan kaçan mültecilerin sığındığı Polonya’ya giden Sean Penn’in kurucusu olduğu CORE (Community Organized Relief Effort) kuruluşu ve Krakow Belediye Başkanı Jacek Majchrowski mültecilere yardım anlaşması imzaladı.

2010 yılında, Haiti’deki depremzedelere yardım etmek için kurulan CORE, Krakow şehrindeki Ukraynalı mültecilerin bakımına destek sağlayacak bir merkez açacak. Yerel personel istihdam edilecek ve onlara, zor durumdaki insanlara nasıl yardım edebilecekleri konusunda tam eğitim verilecek.

Polonya ve Romanya, Rusya’nın bu yıl 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgalinin ardından çoğu mülteciyi ülkelerine aldılar.

MÜLTECİLER İÇİN SAVAŞIYOR

61 yaşındaki Penn, Rusya’nın işgaline dair bir belgesel çekmek için Ukrayna’ya gitmişti. Döndükten sonra Covid-19’a yakalanan ünlü aktör, hastalığı atlattıktan sonra çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Ünlü yıldız, hem kendisinin hem de film ekibinin, kilometrelerce uzanan kuyruklarla kaçan binlerce Ukraynalıyı gördükten sonra arabalarını terk etmeye ve onları yaya olarak takip etmeye karar verdiğini söyledi.

İzlenimlerini sosyal medyadan paylaşan Penn, arabaların kadın ve çocuklarla nasıl doldurulduğunu, insanların sahip oldukları tek değerli şeyin içinde seyahat ettikleri araç olduğunu anlattı. Ünlü yıldız, tüm Amerikalıları Ukrayna’ya destek olmaya çağırıyor.

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