Şırnak’ta bin 700 yıllık manastır keşfedildi

Şırnak Gabar Dağı'nda turizme katkı sağlayacak bir manastır gün yüzüne çıkartıldı. Bölgede vatandaşların trekking yapığı sırada bin 700 yıllık manastır keşfedildi.

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Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz'ın bir grup ile Gabar Dağı’na yaptığı doğa yürüyüşünde 50 ev ve devasa bir manastır ile karşılaşıldı. Doç. Dr. Baz, “Cudi, Gabar ve Namaz gibi büyük dağlar etrafında tarih boyunca birçok inanca sahip çok farklı etnik gruplar yaşamıştır. Bizans, Sasani, Osmanlılar, Persler gibi farklı medeniyetlerin de tam kavşak noktası olduğu için bir hibrit kültürü vardır. Çok farklı kültürlere ait tarihi kalıntılar burada bulunmaktadır” dedi.

Cudi Dağı’nın Hz. Nuh’un gemisinin indiği yer olduğunu aktaran Baz, “Şırnak il sınırları içinde bulunan Gabar Dağı, hikayesi ve tarih ve tanıtımı ile alakalı çok fazla kaynak elimizde yok. Ancak Keldaniler, Süryaniler ve Nasturiler açısından burası çok önemli bir dağ. Manastırlar dağı olarak adlandırdıkları bir yerdir” diye konuştu.

Baz, şöyle devam etti: “Bu manastır Mor Aho denilen bir şahıs tarafından kurulmuştur. Süryaniler arasında Mor Aho olarak anılan bir manastırdır. Gabar Dağı manastır dağı olarak bilinirken, bu Mor Aho Gabar Dağı'nda ilk kurulan manastır. Gabar Dağı üzerinde kurulan ilk köydür, ondan sonra da çok sayıda köy ve manastır kurulmuştur.” (İHA)