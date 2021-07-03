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Sylvia Plath’in Ted Hughes’a yazdığı aşk mektupları satışa çıktı

Amerikalı şairin, kocası Ted Hughes'a yazdığı tutkulu aşk mektuplarının yanı sıra alyanslar ve fotoğraf albümleri de açık artırmada satışa çıkarıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:27, 03/07/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Sylvia Plath’in Ted Hughes’a yazdığı aşk mektupları satışa çıktı

Sylvia Plath’ın şair arkadaşı ve aşkı Ted Hughes’a olan tutkusunu anlattığı aşk mektupları, alyansları ve fotoğraf albümleriyle birlikte Sotheby’s Müzayede Evi’nin düzenlediği açık artırmada satışa sunuluyor.

Plath, 1963’te henüz 30 yaşındayken intihar etti. O, mutfakta intihar ederken küçük çocukları odalarında uyuyordu. Plath ve Hughes 1956’da evlenmişlerdi. Plath’in Hughes’e yazdığı mektuplarda, Cambridge’de okurken ondan ayrılmanın acısını da satırlarına yansıttığı görülüyor.

“Sevgilim, sen yürüyen en vahşi et parçasısın. Seni çok seviyorum” gibi satıların kaleme alındığı duygu dolu mektuplar,  9-21 Temmuz’da Sotheby’s’de satılacak. Mektuplar, Sylvia Plath’in kızı Frieda Hughes’un koleksiyonundan geliyor.

Satış ayrıca Hughes tarafından Plath’a doğum günü için verilen bir deste Tarot kartını ve Plath tarafından çiftin Benidorm’daki balayında çizdiği çarpıcı bir mürekkepli portreyi de içeriyor.

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