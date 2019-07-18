Tarihi Fransız lisesindeki inşaat çalışması mahkemelik oldu

İstanbul Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'nde yapılan inşaat çalışması mahkemelik oldu. Proje sorumlusu mimar ve okul müdürünün yargılandığı davada, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi okulda yapılan değişikliğin tarihi yapıyı bozup bozmadığına karar vermesi için bilirkişi heyeti atanmasına karar verdi. Heyetin için de sanat tarihçisi de olacak.

Can ÖZÇELİK / SÖZCÜ

İstanbul Karaköy'deki Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'nde 2005 yılında yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle tarihi yapıya zarar verildiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya projeden sorumlu olduğu belirtilen sanık İbrahim Uran Badur katılırken, diğer sanık okul müdürü Pierre Gentric mazeret bildirerek katılmadı. Lisenin tarihi yapısının bozulduğunu gündeme getirerek şikayetçi olan ve dava açılmasını sağlayan CHP eski İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Sağ müşteki sıfatıyla duruşmada yer aldı.

“İZİN ALDIK”

Savunma yapan İbrahim Uran Badur, mimar olduğunu ifade ederek, Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'nin 1999 yılındaki depremde zarar gördüğü gerekçesiyle kendisine başvurulduğunu söyleyerek “Konsolosluk ile gerekli görüşmeleri yaparak proje hazırladım. Bu yerin kentsel SİT alanı içinde olduğunu bildiğimizden bu yönden de gerekli izinlerimizi aldık ve projeye uygun şekilde işlemleri gerçekleştirdik” dedi.

“USULE UYGUN YAPILDI” İDDİASI

2005 yılının sonunda eski bina yıkılarak yeni bina yapıldığı sırada toprak kayması olduğunu ifade eden mimar savunmasında o dönem binaya bodrum katı yapılması için belediyeye yeniden başvuru yaptıklarını ve gerekli onayı aldıklarını öne sürdü.

Sanık mimar İbrahim Uran Badur savunmasında şunları söyledi: “Yapılan bütün işlemler usule uygun gerekli bütün başvurular yapılarak gerçekleştirilmiştir. 2006 yılında tasdik edilen ve 2017 yılında uygun görülen raporlarla yapılan yerler için 2019 yılında belediyede bulunan değil de kurulda bulunan avan proje olarak adlandırılan projeye göre tutanak tutulmuştur. Esasen bu şekilde uygulama yapmak yanlıştır. Belediye yapı kullanma izni ve iskan izni vermiş olmasına rağmen sonrasında böyle bir tespit yapılmıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

“KORUMA KURULU KARARI BAĞLAYICIDIR”

Müşteki Hüseyin Sağ şikayetinin devam ettiğini vurgulayarak, koruma kurulunun erdiği kararların belediye kurullarının vermiş olduğu kararların üstünde olduğunu ifade etti.

BİLİRKİŞİ KEŞİF YAPACAK

Mahkeme kararında suç ve suçun unsurlarının tespiti amacıyla keşif yapılmasına karar vererek, keşif heyetine sanat tarihi kürsüsünden bir bilirkişi ile mimar ve inşaat alanında uzman birer bilirkişi alınmasına karar verdi.

OKULUN TARİHÇESİ

Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'nin internet sitesinde yer alan tarihçesinde de şu bilgiler yer alıyor: “1362'de Bizans mimarisiyle yapılmış kulesiyle Benedikten Rahipleri'nin yönettiği bir kuruluş olan Saint Benoit, 1583 yılında altı yüzyıllık geçmişi olan kolejin temeli atılmıştır. 1607'de Kral Henri IV'ün okulu geliştirmek için gönderdiği Fransız Cizvit Rahipleri, Fransız Büyükelçisinin himayesinde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 1686 yılına çıkan yangında bina büyük hasar görmüştür. 1783 yılında Kral XIV Louis'nin emri ile Cizvit Rahipleri şimdiki okulu, Saint Benoit Koleji'ni açan Lazarist Rahiplerine devretmişlerdir. 1880 yılında Fransız Elçiliği adı altında binalar yeniden inşaa edilmiş. 1919 yılında Saint Benoit Koleji olarak 594 öğrenci ile kapılarını tekrar eğitim ve öğretime açmıştır. Saint-Benoit Lisesi kız ve erkek bölümleri 1987 yılında birleşerek bugünkü kimliğine kavuşmuştur.”