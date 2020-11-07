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Timur Selçuk’a veda… Son yolculuğuna uğurlandı
Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kültür Sanat 7 Kasım 2020 - 14:10

Fahrettin ÖZTÜRK/SÖZCÜ

Türk müziğinin efsane ismi Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton’un oğlu, piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

‘İspanyol Meyhanesi’, ‘Ayrılanlar İçin’, ‘Sen Neredesin’ ve ‘Bugün Yarın Daima’ gibi unutulmaz eserlere imza atan usta sanatçı için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Timur Selçuk’un eşi Handan Selçuk. (FOTO: DHA)

Cenaze töreninde Timur Selçuk’un eşi Handan Selçuk ve kızı Mercan Selçuk  taziyeleri kabul etti.

(FOTO: SÖZCÜ)

Cenaze namazına Selçuk’un yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, usta sanatçılar Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Kurtalan Ekspres’in kurucusu Ahmet Güvenç, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda sevenleri katıldı.

(FOTO: SÖZCÜ)

74 yaşındaki Selçuk’un cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine katılan Müjdat Gezen, şunları söyledi:

“1960 yılından beri tanırdım Timur’u. Çünkü annesi ile Şehir Tiyatrosu’nda beraber oynardık. Münir amca da, babamın radyodan arkadaşıydı. Çok severdi. Dostluğumuz bugüne kadar sürdü. Bugünden sonra kısmet değilmiş. Müzik adamı olarak da çok iyiydi ama Timur, insan olarak çok tatlı bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. İyi kalpliydi, iyi adamdı, iyi besteciydi, iyi müzik adamıydı, sanatçı ana-babanın oğluydu.”

Oyuncu Müjdat Gezen. (FOTO: SÖZCÜ)

Timur Selçuk’un kızı Mercan ve oyuncu Rutkay Aziz. (FOTO: SÖZCÜ)

Kurtalan Ekspres’in kurucusu Ahmet Güvenç. (FOTO: SÖZCÜ)

(FOTO: SÖZCÜ)

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. (FOTO: SÖZCÜ)

(FOTO: SÖZCÜ)

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Son güncelleme: 15:39 - 07.11.2020
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