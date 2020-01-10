Tuğba Özay ve Çılgın Sedat’ın rol aldığı Laz Kit filmi gişede hüsran yaşadı

Büyük umutlarla çekilen ve oyuncu kadrosunda Tuğba Özay, Çılgın Sedat ve Bengier gibi isimlerinde yer aldığı 'Laz kit' filmi gişede adeta hüsran yaşadı. Filmi 13 günde sadece 27 kişi izledi.

7 sene önce Sakarya’nın Akyazı isimli ilçesinde çekilen ancak 27 Aralık 2019’da gösterime girebilen 25 oyuncunun rol aldığı ‘Laz Kit’ filmi gişede beklenenin gerisinde kaldı.

BİR HAFTADA SADECE 27 KİŞİ İZLEDİ!



Amerika’dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik olaylarla karşılaşan Kalemiti Ceyn’in hayatını anlatan Laz Kit filmi, yayınlandığı ilk haftada gişenin çok gerisinde kaldı. Box Office Türkiye’nin verilerine göre, 25 kişinin rol aldığı ve 11 sinemada gösterilen filmi bir haftada sadece 27 kişi izledi, 454 lira hasılat yaptı.

