Tiyatro ve müzikal yönetmeni Peter Brook 97 yaşında yaşamını yitirdi

İngiliz tiyatro yönetmeni Peter Brook hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Shakespeare uyarlamalarıyla da bilinen ünlü tiyatro yönetmeni Peter Brook’un 97 yaşında hayatını kaybettiği haberi, asistanı tarafından doğrulandı.

Guardian’da yer alan habere göre, hayatını kaybeden Brook hakkında, “Stratford’s Royal Shakespeare Company’deki yapımlarıyla tiyatro hakkındaki düşüncelerimizi yeniden tanımladı.”

“30 yıldan fazla bir süredir üssü yaptığı harap Paris müzik salonu Bouffes du Nord’da; aktörlerinin performanslarını doğaçlama yaptığı Afrika köylerinde ve dünyayı gezen topluluğu tarafından ziyaret edilen hem büyük hem de mütevazı sahnelerde…”

“Yapımlarının çoğu, tiyatroyu gereksizlikten arındırdığı ve dramayı özüne damıttığı, net bir gözle ve zarif bir dokunuşla sunulduğu için kutlandı” şeklinde bir mesaj yayınlandı.

KARİYERİ ÖDÜLLERLE DOLU

Brook, 21 Mart 1925’te Londra, İngiltere’de doğdu ve yedi yaşında, Hamlet’in dört saatlik bir versiyonunu ebeveynleri için tek başına canlandırdı. Oxford’daki Magdalen Koleji’ne katıldıktan kısa bir süre sonra Kraliyet Opera Binası’nda, Salvador Dali’nin tasarımlarıyla Richard Strauss’un Salome operasını yönetti. Brook, kariyeri boyunca pek çok ödül aldı.

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