Zeugmalı Monalisa 1.5 milyon kişiyi ağırladı

Türkiye'nin en dikkat çekici müzelerinden biri olan, ziyaret edenlerin adeta büyülenerek çıktığı Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, salgının neden olduğu uzun süreli ayrılıktan sonra yeniden konuklarına kavuştu.

Açılışından bu yana geçen 10 yılda 1 milyon 500 bini aşkın turistin ziyaret ettiği Zeugma Mozaik Müzesi'nin Müdürü Özgür Çomak, geride kalan zorlu dönemin ardından önümüzdeki günler için umutlu olduğunu söyledi.

2019 yılının ‘Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinin etkisiyle, Zeugma Mozaik Müzesi'nin de turist akınına uğradığını belirten Çomak, “Bu doping ile 350 bin ziyaretçi sayısını yakalamışken, salgın nedeniyle geçen yıl ziyaretçi sayımız 90 bine düştü. Bu bile böylesine olağanüstü bir dönem için iyi sayıydı. Haziran ayına iyi bir giriş yaptık. Günlük, ortalama bin 200, bin 300 turisti ağırladık. Her şey yolunda giderse, yıl sonuna kadar 500 bin turist hedefini geçeceğimizi umuyorum” diye konuştu.

RENKLERİNDEKİ ÇEŞİTLİLİĞİN BİR BENZERİ YOK

GAZİANTEP Mozaik Müzesi'nin Müdürü Özgür Çomak'ın müzedeki mozaiklerle ilgili vurguladığı bir diğer nokta ise kullanılan renklerin çeşitliliği… Fırat Nehri'nden çıkarılan taşlardan oluşturulan mozaiklerde 13 renk skalası kullanılmış olması onları dünyada benzersiz bir hale getiriyor. Çomak “Salgın yasakları kalkınca patlama yapacağımızı umuyorum. Çünkü şu an birçok ülkeden gelecek turistlere kapılar kapalı. O kapılar açılınca, 2020'nin açığını kapatacağımızı ümit ediyorum” dedi.

Dünyanın en büyük mozaik müzesi

ZEUGMA Mozaik Müzesi'nde, toplam 7 bin 75 metrekare mozaik teşhirine yönelik sergi alanı var. Bu bakımdan dünyanın en büyük ‘mozaik müzesi' olarak biliniyor. Müzenin simgesi ise “Çingene Kızı” diye adlandırılan mozaik. Arkeologların “Turistlerin gelmesi için tek başına yeterli sebep” dediği mozaik için ‘Mona Lisa' benzetmesi de yapılıyor. Milattan sonra ikinci yüzyılda inşa edilmiş Maenad Villası'nın taban döşemesi mozaiği olan bu eserin boyutları ise 78×52 cm.