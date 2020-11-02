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250 milyonluk yalıda parti verdi! Baskın yapan polis 270 kişiye ceza kesti
Feryal-Kemal Gülman çiftinin oğlu Aslan Gülman, önceki gece Bebek'teki 250 milyon TL değerindeki yalısında Cadılar Bayramı partisi düzenledi. Corona virüsü tedbirlerinin hiçe sayıldığı partiye baskın yapan polisler, 270 davetliye 930 TL para cezası kesti.
Magazin 2 Kasım 2020 - 15:39

Yeni yılın yaklaşmasıyla tüm dünyada yapılan Cadılar Bayramı partileri İstanbul’da da bazı mekanlarda ve villalarda yapılmaya devam ediyor. Bu partilerden birini de ünlü çift Feryal ve Kemal Gülman’ın oğlu verdi.

(FOTO: DHA)

YALIDAN ÇIKARKEN PARA CEZASI KESİLDİ

Aslan Gülman, önceki gece Bebek’teki 250 milyon lira değerindeki yalılarında Cadılar Bayramı partisi düzenledi. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye gece yarısı polis baskın düzenledi.

(FOTO: DHA)

İçeride bulunan  270 kişi, polislerin geldiğini öğrenince panikleyerek yalıdan çıktı, fotoğraflarının çekilmemesi için yüzlerini gizlemeye çalıştı.

(FOTO: DHA)

Polis ekipleri, her davetliye 930 TL para cezası kesti. (DHA)

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Son güncelleme: 15:53 - 02.11.2020
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