3. kez hakim karşısına çıkan Ezhel bu kez ceza aldı

3. kez hakim karşısına çıkan Ezhel bu kez ceza aldı

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla geçtiğimiz yıl hakkında iki ayrı dava açılan ve suç işleme kastıyla hareket etmediğinden her iki davadan da beraat eden Ezhel lakaplı rapçi Sercan İpekçioğlu, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak” suçundan yeniden hakim karşısına çıktı. Yurt dışında ister istemez kullanılan ortamlarda uyuşturucuya maruz kaldığını belirten İpekçioğlu, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ünlü rapçinin cezası ertelendi.

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan ve hakkında açılan iki davadan da beraat eden ‘Ezhel' ismiyle tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu'na “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle 3. kez dava açılmıştı.

DURUŞMAYA ANNESİYLE GELDİ

Ünlü rapçinin Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Duruşmada Ezhel lakaplı Sercan İpekçioğlu ile avukatı Fuat Ekin hazır bulunurken, İpekçioğlu'nun annesi Ulya Turgut da izleyici olarak katıldı.

‘İSTER İSTEMEZ UYUŞTURUCUYA MARUZ KALDIM'

Mahkeme hakimi İpekçioğlu'na kanında belli oranda uyuşturucu madde tespit edildiğini söyleyerek savunma yapmasını istedi. Aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu belirten Sercan İpekçioğlu uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi. Sık sık yurt dışında bulunduğunu anlatan ünlü rapçi, “Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunduğum için uyuşturucuya ister istemez maruz kalmış olabilirim. Evime iki kez baskın yapıldı ve bu aramalarda da uyuşturucu madde bulunmadı” diyerek beraatını istedi.

‘KAFELERDE DUMANA MARUZ KALDI'

İpekçioğlu'nun avukatı Fuat Ekin ise, müvekkilinin sıklıkla yurt dışında olduğunu tekrarlayarak, “Amsterdam'da kafelerde esrar maddesi kullanmak yasaldır. Müvekkilim de bu ortamlarda bulunduğu ve dumana maruz kaldığı için kanında çok düşük bir oranda uyuşturucu madde bulunmuştur. Müvekkilim uyuşturucu kullanmamaktadır” ifadelerini kullandı. Avukat Ekin suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

1 YIL 8 AYA ÇARPTIRILDI, CEZASI ERTELENDİ

Mahkeme hakimi tarafından son sözü sorulan İpekçioğlu beraatını istedi. Davayı karar bağlayan mahkeme hakimi, İpekçioğlu'nun kanında az miktarda da olsa uyuşturucu madde bulunduğunu ve bunun da kullanma suçunu oluşturduğunu belirterek, ünlü rapçiye 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ceza 5 yıl süreyle ertelendi.

‘YIPRANDIK, ADALETE GÜVENİYORUM'

Duruşma sonrası açıklama yapan Sercan İpekçioğlu, birçok kez hakim karşısına çıktığını söyleyerek, “Umarım bir an önce biter. Ben müziğimi yapmak istiyorum sadece. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Adalete güveniyorum. Yıprandık biraz. Zor işleyen bir süreç oluyor” ifadelerini kullandı.