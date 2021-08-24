7 aylık hamile Bergüzar Korel corona aşısı oldu: Psikolojim bitti

Üçüncü çocuğuna 7 aylık hamile olan oyuncu Bergüzar Korel, corona aşısı oldu. Yaşadığı stres ve kaygıları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan oyuncu, "Yoğun bakımdaki gebelere virüsün bulaşma ihtimalinin üç kat daha yüksek olması psikolojimi bitirdi" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

12 yıl önce meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve iki oğlu olan Bergüzar Korel, üçüncü çocuğuna hamile. Bu kez kız bebek bekleyen oyuncu, corona virüsü aşısı olduğunu duyurdu.

“AÇIK KONUŞACAĞIM”

Aşı olduğu esnada çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Bergüzar Korel, karar verme sürecinde yaşadıklarını da şöyle anlattı:

* Açık konuşacağım… Aşı olmak için doğumu bekliyordum. Riskleri konuştuğumuzda sahada çalışmadığım ve ilk günden bugüne çok izole yasadığım için dayanacaktım.

* Han’ı doğurup eve geldikten sonra pandeminin başlaması, evden hiç çıkmamak, yalnız bir bebek büyütmek, tam rahatladık derken vakaların en yüksek olduğu zamanda sürpriz bir şekilde tekrar hamile olduğumu öğrenmem ve yine büyük korkularla oldukça dikkatli bir şekilde yaşamak, hiç bitmeyen bir kaygı…

“VİRÜSÜN 3 KAT YÜKSEK BULAŞIYOR OLMASI PSİKOLOJİMİ BİTİRDİ”

* Gerçek anlamda evden hiç çıkmadan geçen bir lohusalık ve tekrar gebelik.. Çok yoruldum.

* Yoğun bakımdaki gebeler, şu an virüsün 3 katı daha yüksek bulaşıyor olması psikolojimi bitirdi. Ama en en en önemlisi yüz yüze eğitim olacağını ve okulların açılacağını öğrendiğim gün aşı olmaya karar verdim. 30. haftadayım.

“ÖĞRETMENLER VE VELİLER LÜTFEN AŞINIZI OLUN”

* Bu süreçten en çok etkilenenler okul sürecindeki çocuklar oldu. Unutmayın bu hastalığı çocuklar değil biz bulaştırıyoruz. Ve onlar bizim yüzümüzden 1,5 yıldır evde. Öğretmenler, veliler lütfen ama lütfen aşınızı olun.

* Ben en başta geleceğimiz çocuklarımız için oldum bu aşıyı.

İlginizi Çekebilir Aşı olmayıp Delta varyantına yakalanan kadın internetteki aşı yalanlarına ateş püskürdü