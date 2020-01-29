Acun Ilıcalı sitem etti “Süleyman Soylu ile konuşmamıza anlamlar yüklemeyin”

Pazartesi günü, 6.8'lik Erzincan depreminin ardından düzenlediği yardım kampanyası ile 73 milyon TL gibi çok ciddi bir para toplayan Acun Ilıcalı, o gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir ricada bulunmuş ve toplanan paraların sadece depremzedeler için kullanılmasını istemişti. Ilıcalı, yaptığı açıklamayla Soylu ile yaptığı konuşmaya, başka anlamlar yüklendiğini belirtti...

Acun Ilıcalı, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için pazartesi günü bir yardım kampanyası düzenlemiş ve gecede tam olarak 73 milyon TL toplanmıştı. Programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de canlı telefon bağlantısı yapan Ilıcalı, Bakan Soylu’ya “Sizden bir ricam var. Kampanyadaki önemli miktarı ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok ama depremzedelerin şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz” demişti.



Ilıcalı’nın bu sözleri gündeme damgasını vurdu. Hatta toplanan 73 milyon TL’den daha çok konuşuldu. Bu konuşmalar üzerine ise Acun Ilıcalı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve konuşulanları şaşkınlıkla karşıladığını yazdı. Ilıcalı “Pazar akşamı ülkece çok anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdik. Böyle anlamlı bir gecede paylaşılan bu kadar güzellik varken, yayınımıza bağlanan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yaptığımız konuşmamıza başka anlamlar yüklenmesini şaşkınlıkla karşılıyorum” dedi…