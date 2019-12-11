Adile Naşit’in hayatı… Yeşilçam’ın Hafize Ana’sının merak edilenleri…

Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit, bundan 32 yıl önce aramızdan ayrıldı. Sinemamızın sıcak yüzünü, ‘Türkiye’nin annesi’ni özlemle anıyoruz.

ADİLE NAŞİT’İN HAYATI

Adile Naşit'in babası komedyen Komik-i Şehir Naşit, annesi de tiyatro oyuncusu Amelya Hanım'dı. Anne tarafından Ermeni, baba tarafından Rum'du. Türkiye sinema tarihine adını bir daha asla silinemeyecek şekilde yazdırdı. Adile Naşit, sanatçılarla dolu bir ailede büyümüştü. ağabeyi Selim Naşit gibi, 1950'de evlendiği ilk eşi Ziya Keskiner de tiyatrocuydu. Tiyatro ile 14 yaşında tanıştı. İstanbul Şehir Tiyatroları, Çocuk Tiyatrosu'na girerek, sahneye adımını attı. Daha sonra bulvar tiyatrosunun öncü ismi Muammer Karaca'nın tiyatrosuna adımını attı.

USTALARLA ROL ALDI

Bir dönem Aziz Basmacı ve Vahi Öz ile birlikte tiyatro topluluğu kurdu. Üçü, sahneden halka sesleniyordu. Eşi Ziya ve ağabeyi Selim ile kurdukları Naşit Tiyatrosu çok sürmedi. Sahneyi o kadar çok seviyordu ki, sinemaların getirdiği şöhret onu tatmin etmiyordu. Gazanfer Özcan – Gönül Ülkü ile birlikte de çalıştı. Halk onu, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Neşe-i Muhabbet, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikallerde de izledi. beğeni topladı.

MÜNİR ÖZKUL'SUZ ANILAMAZ

Sinemaya ilk adımını 1947'de attı. Ancak yıldız oluşu 1970'li yıllarda gerçekleşti. O dönemler Yeşilçam'ın da altın çağıydı. O da Yeşilçam'ın altın oyuncusuydu. 1976'da İşte Hayat adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Hababam Sınıfı'ndaki rolü öyle çok sevildi ki, bugün bile sadece onun için seriyi açıp tekrar izleyenler az değil! Canlandırdığı rollere verdiği ruh kadar, jest ve mimikleriyle de taraflı tarafsız herkesin sevdiği isimdi. Hababam Sınıfı'nda haylaz öğrencilere arka çıkan Hafize Ana'ydı, aile temalı filmlerde ise çocukları için her şeyi göze alan anneydi. Münir Özkul onsuz, o Münir Özkul'suz anılamazdı.