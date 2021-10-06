‘Adımı çaldın’ davasında iki Gökçe Kırgız ilk kez yüz yüze geldi

'Kalbime Gömerim' adlı şarkısıyla 2006'da fenomen olan Gökçe Kırgız, Merve Doğan'ın isim ve soyadını mahkeme yoluyla Gökçe Kırgız yaptığı için 'adımı çaldı' diyerek açtığı davada iki Gökçe ilk defa karşı karşıya geldi.

Hayati ARIGAN

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Gökçe Kırgız, 2006 yılında söylediği ”Kalbime Gömerim’ adlı şarkısıyla bir dönem fenomen olmuştu. Şarkıcı adının patentini almıştı. 2006’da sahne almaya başlayan Merve Doğan ise 2013 yılında isim ve soyadı değişikliğine giderek resmi olarak Gökçe Kırgız adını almıştı. Fenomen Gökçe Kırgız bunun üzerine İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne adının kötüye kullanılarak markasına zarar verdiği gerekçesiyle dava açmıştı.

Fenomen Gökçe Kırgız dava dilekçesinde, ‘Gökçe Kırgız’ isimli markayı kendisinin yarattığını ve başkası tarafından kullanılarak popülerlik sağlandığını, markanın kötü şekilde kullanılması ve itibar kaybı oluşması nedeniyle tazminat talebinde bulunuldu. Maddi olarak 250 bin TL talep eden Gökçe Kırgız ayrıca yıllarca kendi adıyla sahne alarak haksız kazanç ettiğini ve maddi tazminatın bunun doğrultusunda hesap edilmesini talep ederek Gökçe Kırgız’ın yazılı olarak kendisinden özür dilemesini istemişti.

Davanın ikinci duruşması İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya iki Gökçe Kırgız da katılım sağladı. İkili ilk kez mahkeme salonunda yüz yüze geldi. Duruşmada tanık sıfatında yer alan Emre Altıner dinlendi.

Emre Altıner, “2006 yılında bir arkadaşım bana asıl Gökçe Kırgız’ın şarkısını attı. Şarkıyı beğendiğim için gitarımla eşlik ettim. Son haliyle şarkı yayınlandı. Gökçe Kırgız da bana bu halini beğendiğini ve görüşmek istediğini söyledi. 2007 yılında birlikte sahne almaya başladık. 2009 yılı gibi Gökçe müzikten uzaklaşarak iç dünyasına dönme kararı almıştı” dedi.

Hasan Doğan isimli kişinin de Gökçe Kırgız’a şarkının kendisinin olduğu iddiasında bulunarak dava açtığını belirten Altıner, “Gökçe bu olay nedeniyle üzüldü ve iç dünyasına döndü. Yollarımızı ayırdığımızda müziğe nadir de olsa devam etti. 2 sene önce Gökçe’yi aradım, müziğe dönmesini teklif ettim ve bir şarkı çıkardık. Gökçe 2012 yılı gibi telefonda en çok dinlenen ve indirilen ödülünü almıştı” dedi.

DAVA ERTELENDİ

Dava tanıkların dinlenmesine devam edilmesi için ertelendi.

Duruşma çıkışında açıklama yapan davacı Gökçe Kırgız, “İsmimin marka patentini almıştım. Marka patent davasından çıkıyorum” dedi.

“İTİRAZ ETSEYDİ”

Davalı Gökçe Kırgız ise “Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. 2012 yılında adımı ve soyadımı değiştirdim. 1 yıl içinde itiraz süreci vardı. Hanımefendinin bilgisi vardı itiraz edebilirdi. Böyle bir davayla karşılaşacağımı düşünmüyordum” açıklamasında bulunarak adliyeden ayrıldı.