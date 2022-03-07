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Ahmet Kural: Sürem başladı

Ahmet Kural, corona virüsüne yakalandı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, "Karantina sürem başladı" açıklamasında bulundu.

Yayınlanma: 09:06 - 07 Mart 2022 Güncellenme:
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Ahmet Kural: Sürem başladı

Üç yıldır aşk yaşadığı avukat Çağla Gizem Çelik ile nikâh masasına oturmaya hazırlanan Ahmet Kural’ın corona virüsü testi pozitif çıktı.

Kendisini karantinaya alan 39 yaşındaki oyuncu, konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yaptı.

“SAĞLIK DURUMUM İYİ”

Kural, “Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürem başladı. Genel sağlık durumum iyi” dedi.

Takipçilerinden oyuncuya,”Geçmiş olsun” mesajları yağdı.

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