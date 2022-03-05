Akrep Nalan mirasını nereye bağışladı?

Dün Bodrum'daki evinde yaşamını yitiren 'Akrep Nalan' lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın'ın mirasını Nesin Vakfı'na bağışladığı öğrenildi.

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Türkiye’nin ‘Halikarnas’, ‘Aşiyan’, ‘Karlar Düşer’ gibi şarkılarla tanıdığı Akrep Nalan dün Bodrum’daki evinde yaşamını yitirdi. 68 yaşındaki sanatçının solunum yetmezliği vardı.

Asıl adı Füsun Nalan Açın olan sanatçıya ‘Akrep’ lakabını yakın çevresi, 1978’de ganyan oynayıp kazandığı atın adının ‘Akrep’ olması sebebiyle takmıştı.

Tam bir Bodrum aşığı olan Akrep Nalan uzun yıllardır sahneden uzaktı.

MİRASINI NESİN VAKFI’NA BAĞIŞLADI

Sanatçı için sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Nesin Vakfı, Akrep Nalan’ın yıllar önce mirasını vakfa bağışladığını açıkladı.

Vakfın resmi hesabından yapılan paylaşımda, “Sizin için Akrep Nalan, bizim için çocuklarımızın Nalan ablası, güler yüzlü dostumuz Nalan Açın’ın vefatının üzüntüsü içindeyiz. Bizim için düşüncelerini bilmezken o meğer bizi ve yaptıklarımızı izler, takdir edermiş. Bir gün arayıp mal varlığını vakfımıza bırakmak istediğini söylediğinde çok şaşırmıştık. Ama tanıyınca hiç de şaşmamak gerektiğini kısa sürede anladık. İsmine tezat, bu kadar mütevazı, bu kadar mı cana yakın olur insan? Vefatına kadar onunla tanışan herkesin aynı cümlelerle onu övdüğüne tanık olduk. Ne büyük bir iz bırakmış insanların gönlünde. Ne büyük bir iz bıraktı gönlümüzde… Sevgiyle, dostlukla, özlemle anıyoruz… Nesin Vakfı ailesi” ifadeleri kullanıldı.

* Akrep Nalan için bugün Bodrum’da tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, Adliye Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Torba Mezarlığı’nda toprağa verilecek.