Alişan medyaya karşı koruma kararı istedi

Türkücü Alişan, "Boşandı, boşanacaklar, boşanma dilekçeleri mahkemeye verildi" şeklinde haberlerin yalan olduğunu belirterek avukatı aracılığıyla Aile Mahkemesi'nden koruma kararı istedi.

Hayati ARIGAN

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İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’ne avukatı Emek Emre aracılığıyla başvuran türkücü Alişan eşi Buse Tektaş ile boşanmaya yönelik eylemlerinin bulunmadığını belirtti. Medya kuruluşlarına yönelik hakkında boşanacaklarına dair yazılan haberlerin yalan olduğunu söyleyen Alişan dilekçesinde, yakın bir süre önce kardeşini kaybettiğini, bu sebeple ailesi ile derin acılar yaşadığını ifade etti.

SİSTEMATİK HABERLER

Dilekçede sakin ve huzurlu bir hayat sürmek isteyen Alişan ve ailesi hakkında son bir haftadır medya kuruluşlarında sistematik olarak ayrılık ve boşanma haberleri yayınlandığı aktarılarak, “Müvekkilimiz ve eşi Buse Tektaş ayrılık ya da boşanma durumunun söz konusu olmadığına dair demeç verse dahi yalan haberlerine hız kesmeden devam eden kuruluşlar 8 Şubat’ta müvekkilimiz ve eşinin kesin olarak boşanacaklarına ve yasal sürecin başladığına ilişkin haber servisine başlamıştır” denildi.

KONUŞULMAMA KARARI İSTEDİ

Medya kuruluşlarının herhangi bir boşanma durumu söz konusu olmadan yalan haberlerle Alişan ve ailesini zor duruma düşürdüklerinin ve aile mahremiyetinin ihlal edildiğinin belirtildiği dilekçede, “Medya kuruluşlarının, Alişan’a karşı yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, konmamasına karar verilmesi” istendi.

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