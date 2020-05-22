Arka Sokaklar’da Hüsnü corona virüsünden ölüyor mu? Arka Sokaklar 553. bölüm fragmanı…

Birçok dizi corona virüsü salgını sebebiyle çekimlerine ara vermiş olsa da Arka Sokaklar yeni bölümleriyle ekrana geliyor ve güncel konulara da yer veriliyor. Arka Sokaklar'ın 553. bölümünde Hüsnü Çoban corona virüsü kapıyor ve hastane yatağında ekrana geliyor. İşte Arka Sokaklar'ın son bölüm fragmanı...

Arka Sokaklar’ın son bölümünde tüm dünyanın başına dert olan corona virüsü işleniyor. Corona virüsü sebebiyle hasta olan Hüsnü Çoban’ın durumu ağırlaşıyor. İşte Arka Sokaklar 553. bölüm fragmanı…

ARKA SOKAKLAR 553. BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeliha, Hüsnü'nün entübe olduğunu öğrenmiştir. Zorlanarak da olsa durumu evdekilerle paylaşır. Tekin dayanamaz ve Nazike'nin engellemesine rağmen evden çıkar. Ekiptekiler de durumu öğrenmiştir ve Enginler kendi aralarında durumu kritik ederler.

Ali'nin aklına ümmin plazma tedavisi gelir. Covid 19 hastalığına yakalanıp atlatmış birine ulaşılmaya çalışılır. Rıza Baba, Hüsnü'nün durumunun ağır olması üzerine Ankara'da kalmaya dayanamaz. Kısa bir süreliğine İstanbul'a gelip direk hastaneye gider.